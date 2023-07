Corina Crețu: Rata de absorbţie 2021-2027 e zero

Corina Crețu este dispusă să ajute Guvernului lui Marcel Ciolacu

Europarlamentarul Corina Crețu a declerat că rata de absorbție a României privind fondurile europene din exercițiul financiar 2021-2027 este zero. Fostul comisar pentru Politica Regională a mai adăugat că există anumite suspiciuni în legătură cu Autoritățile de Management din România, iar din acest motiv Comisia Europeană a întârziat plățile. Corina Crețu a mai adăugat că Guvernul lui Marcel Ciolacu este responsabil să rezolve această situația.„Ceea ce este trist este că avem în faţă 80 de miliarde şi s-au cheltuit 210 milioane. 2021-2027 nu s-a deschis, nu mai vorbeşte nimeni de el. Suntem în 2023. Iar când eram comisar (n.r. perioada 2014-2019), în fiecare zi eram alergată de ziarişti care e rata de absorbţie. Acuma nu spune nimeni că e zero 2021-2027. Nu s-au demarat. Eu am înţeles de la Comisie că sunt nişte suspiciuni legate de Autorităţile de Management şi că de aceea nu au început plăţile. Conflicte de interese… nu ştiu, trebuie clarificate acest lucruri şi cred că Guvernul trebuie să clarifice”, a declarat Corina Creţu

Fostul comisar european a mai adăugat că a luat legătura cu Marcel Ciolacu la scurt timp de la învestirea acestuia în funcția de premier. Crețu a mai adăugat că i-a transmis liderului PSD că este dispusă să ajute noul Executiv cu experiența pe care o are la Comisia Europeană. Europarlamentarul a subliniat că a avut aceeași disponibilitate și în cazul celorlalte Guverne.

Corina Crețu a spus că premierul i-a transmis că Guvernul are „mare nevoie” de experiența sa. Europarlamentul a subliniat că „își pune speranțe” în Marcel Ciolacu. Fostul comisar european a mai adăugat că România se situează la nivelul mediei europene în privinţa banilor alocaţi din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), dar printre ultimele state europene în privința fondurilor efectiv cheltuite.