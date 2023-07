Ponturi financiare de la Mugur Isărescu. În ce a investit banii șeful de la BNR

Guvernatorul Băncii Naționale a României, Mugur Isărescu, a investit 1,66 milioane lei şi 14.089 euro, din economiile sale, în titluri de stat Fidelis. Informația aceasta apare în ultima declarație de avere pe care guvernatorul Isărescu a depus-o pe site-ul Băncii Centrale. Potrivit documentului, Mugur Isărescu a obținut, anul trecut, un salariu total de 1,02 milioane de lei, adică 85.569 lei pe lună, după cum notează Ziarul Financiar. Pe lânga banii pe care i-a încasat de la Bancă, el a mai obținut 30.612 lei de la Academia Română şi o pensie de 237.612 lei, adică aproximativ 107.000 lei pe lună în total.

Din declarația de avere, rezultă că guvernatorul Isărescu deține nu mai puțin de 13 conturi, la diferite instituții bancare din România, cel mai mare având un sold de 400.000 de lei.

Pe de altă parte, așa cum se știe, Mugur Isărescu este acționar și la o companie de vinificație, Măr SRL, unde deține 79,40% din acțiuni, în valoare de 1,15 milioane de lei.

În plus, Mugur Isărescu și familia sa mai dețin bijuterii, achiziționate în diferite perioade de timp, în valoare totală de aproape 100.000 de euro (98.650 de euro), o colecție numismatică de 80.000 de euro, tablouri și icoane de 26.500 euro și diferite bunuri din metale prețioase și veselă de argint în valoare de 7.650 de euro.

Declarația de avere a guvernatorului BNR, Mugur Isărescu.

Mugur Isărescu, guvernatorul BNR, nu a făcut un secret din faptul că își investește economiile în titluri de stat. În urmă cu aproximativ un an, oficialul Băncii Centrale spunea că nu este dispus să arunce cu banii, motiv pentru care preferă acest tip de investiții, mult mai sigure, în titluri de stat.

„Vreți să vă spun adevărul? Nu-mi fac nicio iluzie. N-am cum. Nu m-am dus la bursă cu toate că am un coleg care lucrează acolo, dar nu. I-am ținut, acuma de la o vreme, în titluri de stat. Au dat o dobândă mai mare și am așteptat și ca băncile să majoreze. În plus, am făcut o investiție extraordinară, am 4 nepoți și sunt la școală, nu?”, spunea Mugur Isărescu în cadrul unei conferințe de presă.