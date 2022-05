EXCLUSIV. Cine este, de fapt, Mugur Isărescu? Mărturii incredibile despre șeful BNR. „Nici nu poate fi vorba!” (VIDEO)

Academicianul Eugen Mihăescu are o poveste de viață fabuloasă, el însuși fiind un personaj aparte. Invitatul lui Mirel Curea și Dan Andronic este grafician, pictor și scriitor, dar și una dintre figurile cele mai interesante ale societății românești.

Împlinit ca artist în Statele Unite ale Americii, autorul a numeroase desene și coperți pentru revistă și publicații prestigioase, precum New York Times, New Yorker, Time Magazine, un militant anticomunist extrem de vocal, Eugen Mihăescu a revenit în România în 1990, implicându-se activ în politică. Însă în perioada anterioară Revoluției din 1989, acesta s-a intersectat inclusiv cu longevivul director al BNR Mugur Isărescu.

Mugur Isărescu a fost, înainte de 1989, unul din cercetătorii de mare perspectivă, dar s-a aflat la Institutul de Economie Mondială. Unele surse atestă faptul că Institutul de Economie Mondială a fost și o organizație de “acoperire” pentru ofițerii din cadrul Direcției de Informații Externe.

Eugen Mihăescu: Nici nu poate fi vorba că a fost securist

În partea a doua a interviului acordat EVZ, plasticianul Eugen Mihăescu a vorbit despre momentul primei sale întâlniri cu economistul, la acea vreme, Mugur Isărescu, înainte de momentul 1989. Artistul trăia la New York și devenise un nume consacrat. Fiind cunoscut ca dizident, a fost invitat de o fundație – Freedom House – să vorbească despre dictatura lui Ceaușescu. „Erau Mihai Botez (n.r. – matematician, diplomat și disident, ambasador al României la ONU), Vladimir Tismăneanu. Toată discuția a fost imprimată. Aveam 18 ani de America. (…)

Tot ce a trimis după aia Freedom House în România, am știut perfect ce fel de ecuson au. Noi spunem că era securist. Nici nu poate fi vorba. Securiștii pentru noi sunt ciripitorii. Multe lucruri nu le înțeleg. El e academician, șeful secției de economie. Aș putea să spun că am un ghimpe împotriva lui. Fiind și grafician, ar fi putut să mă ajute, nu financiar că n-am nevoie, ar fi putut să mă întrebe: uite, am scos o bancnotă cu Caragiale, cum ți se pare?”

