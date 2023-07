Marcel Ciolacu, noi informații despre urmările scandalului azilelor. Ce capete a cerut premierul. Update

Update: La scurt timp după ședința de la Guvern, pe surse, s-a aflat că premierul Marcel Ciolacu ar fi solicitat demiterea șefului DSP Ilfov, Teodor Gabriel Negulescu, care nu ar fi găsit nereguli după ultimul control făcut la centrele din Voluntari și Pipera. De asemenea, el ar mai fi cerut demiterea unor polițiști de la Politia Afumați și de la Politia Voluntari, dar și din conducerea IPJ Ilfov.

După ședința pe care a convocat-o la Guvern, cu mai mulți miniștri și șefi de instituții, Marcel Ciolacu și-a schimbat tonul. Chiar dacă a vorbit despre un sistem corupt și inert sau despre funcționari vânduți ticăloșilor, premierul nu a indicat responsabilii pentru această situație și nici nu a mai cerut demiteri sau demisii, așa cum anunța vineri.

El s-a rezumat doar la a prezenta cazul și a anunța o trei măsuri pe care le consideră prioritare: controale în toate centrele și azilele, schimbarea legislației în domeniu pentru ca astfel de cazuri să nu se mai petreacă și o implicare mai mare din partea cultelor, în special al Bisericii Ortodoxe și a ONG-urilor în activitatea de protecție socială.

„Nu am nicio milă pentru ticăloşii care au creat aceste azile ale groazei, iar faptul că aşa ceva a fost posibil ne arată că avem de-a face cu o problemă de fond, un sistem corupt şi inert. Am văzut infractori sunt peste tot în lume, de asemenea ticăloşi, oameni dezumanizaţi total. Cred că nimeni nu era pregătit pentru aşa ceva. La fel să vedem funcţionari publici complici care s-au vândut acestor ticăloşi. Avem trei priorităţi – toate centrele de copii, bătrâni trebuie verificate şi reanalizate toate autorizaţiile. Termenul va fi o săptămână sub coordonarea prefecţilor. Solicit autorităţilor toleranţă zero faţă de persoanele care au jefuit aceste persoane. În afara de tratamentul la care au supus aceste persoane, le-au furat şi bunurile şi casele”, a afirmat Marcel Ciolacu, duminică la Guvern”, a declarat Marcel Ciolacu.

Duminică, de la ora 14.00, premierul Marcel Ciolacu a convocat o întâlnire de lucru cu Marius Budăi, ministrul Muncii, cu Alina Gorghiu, ministrul Justiției, cu Alexandru Rafila, ministrul Sănătății, cu Adrian Veștea, ministrul Dezvoltării, cu Bogdan Despescu, secretar de stat în MAI, dar și cu reprezentanți ai ANSVSA, ANPC, ai Inspecției Sanitare de Stat. De la întrevedere a lipsit Gabriela Firea, ministrul Familiei.

Marcel Ciolacu pune accent pe implicarea cultelor religioase

Premierul a mai spus, în declarația de la finalul întrevederii de la Guvern că, împreună cu ministrul Justiţiei Alina Gorghiu, a stabilit ca dosarele din „azilele groazei” să fie soluţionate prioritar. El a mai insistat ca reprezentanții cultelor religioase și ai ONG-urilor să se implice în activitatea de protecție socială, pentru protejarea persoanelor vulnerabile.

„Am stabilit cu ministrul Justiţiei ca soluţionarea acestor cauze să fie o prioritate. Fac un apel către toate cultele din România, în primul rând către Biserica Ortodoxă Română pe tot ce ţine de latura socială, asistenţă în primul rând pentru persoanele vulnerabile. Faptele petrecute ne-au arătat o dezumanizare totală a acestor persoane cărora eu nu le pot spune oameni. Ministerul Muncii va sta de vorbă, începând de luni, cu toţi reprezentanţii cultelor, cu secretariatul cultelor şi cu ong pentru implicarea în această activitate”, a mai spus Marcel Ciolacu.

O altă concluzie pe care a prezentat-o, la finalul ședinței de la Guvern, a fost legată de modificarea legislației în domeniul protecției și asistenței sociale, astfel ca asemenea cazuri să nu se mai petreacă. Marcel Ciolacu a spus că sistemul trebuie schimbat, iar în următoarea sesiune parlamentară vor fi inițiate modificări legislative, în acest sens.

„Sistemul trebuie schimbat. E inacceptabil să avem persoane care îşi pasează vina una alteia. Vreau să clarificăm acest sistem din punct de vedere legislativ astfel încât să nu mai existe portiţe pentru nimeni. Cine nu înţelege să îşi facă treaba, să plece acasă. Nu mai vreau fugă de responsabilitate, ci vreau un sistem coerent, cu reguli clare în acest domeniu. Vorbim de copii, bătrâni şi persoane cu dizabilităţi, cele mai vulnerabile persoane. Sunt convins că se vor face modificările legislative în acest sens, în sesiunea parlamentară următoare”, și-a încheiat premierul discursul.

Deși toată lumea aștepta ca premierul să se pronunțe în ceea ce privește responsabilii și sancțiunile aplicate, Marcel Ciolacu nu a scos nici un cuvânt pe acest subiect. El și-a strâns hârtiile și a ieșit fără să mai răspundă întrebărilor presei.

Marcel Ciolacu cerea demisii și demiteri, vineri

Vineri, după apariția în spațiul public a imaginilor cu bătrânii subnutriți și ținuți în condiții improprii, în azilele din Pipera și Voluntari, premierul Marcel Ciolacu cerea, indignat capetele celor responsabili, după 48 de ore și-a schimbat tonul.

„Mi-aş fi dorit astăzi să vorbesc despre măsurile economice, sociale pe care urmează să le luăm în şedinţa de Guvern, dar atât eu, cât şi dvs, cu toţii suntem oameni şi am văzut ce s-a întâmplat în acele azile ale groazei, aşa cum au fost denumite pe bună dreptate de către presă. Oameni în vârstă, vulnerabili care în loc să fie ajutaţi au fost efectiv torturaţi. Eu personal, vă spun sincer nu am putut parcurge toate stenogramele apărute în presă. Cred că acest grup infracţional organizat, cu complicitatea unor funcţionari, trebuie să răspundă cât mai repede. Îi solicit ministrului muncii ca azi, conducerea ANEPIS – Agenția pentru Plăți și Inspecție Socială și a AJPIS Ilfov să fie destituită.

Conducerea AJPIS Ilfov – care are atribuţii clare de control şi autorizare a acestor centre. Au autorizat un centru pe data de 29.06.2023, un centru pe data de 10.05.2023 şi un centru autorizat provizoriu, de această dată, pe data de 10.05.2023. Domnul ministru o să meargă la briefing să vă arate pozele din dosar, care arată că aceste cnetre sunt hoteluri de cinci stele și realitatea de acolo. Anumiți funcționari au schimbat pozele și realitatea și au dus către conducerea ANEPIS către autorizare imagini care nu au nici o legătură cu realitatea”, spunea Marcel Ciolacu vineri, înante de ședința de guvern.

După declarațiile sale, de vineri, doar șeful Autorității pentru Protecția Persoanelor cu Dizabilități a luat act de cererea de demitere a premierului, într-o postare pe Facebook, iar șefa DGASPC Sector 3 a cerut să fie suspendată din funcție. Acest lucru nu o va împiedica să revină înapoi, după ce scandalul se va fi stins.