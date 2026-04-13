Coreea de Sud se apropie de un acord energetic cu Kazahstanul pentru importuri de petrol

Coreea de Sud se apropie de încheierea unui acord pentru importuri de petrol din Kazahstan, după discuțiile purtate de autoritățile de la Seul în contextul riscurilor apărute pe rutele energetice din Orientul Mijlociu, relatează Reuters. Ministrul Industriei, Kim Jung-kwan, a declarat într-un interviu acordat postului public KBS, că negocierile au avansat și că detaliile privind volumele ar urma să fie făcute publice la începutul săptămânii viitoare.

Potrivit ministrului Industriei, contactele cu partea kazahă au intrat într-o fază avansată, iar Seulul se apropie de momentul în care va putea prezenta parametrii înțelegerii. Oficialul a legat aceste demersuri de nevoia de a identifica surse alternative de aprovizionare, într-un moment în care conflictul din Orientul Mijlociu pune presiune pe piețele energetice și pe lanțurile de transport.

„Au existat progrese semnificative, astfel încât ar trebui să putem anunţa cantităţile exacte şi detaliile la începutul săptămânii viitoare”, a spus ministrul Industriei, Kim Jung-kwan, într-un interviu acordat postului public KBS.

La începutul acestei luni, Kim Jung-kwan s-a deplasat în Kazahstan împreună cu Kang Hoon-sik, șeful de cabinet al președintelui, într-o vizită care a avut drept obiectiv securizarea unor livrări de petrol și nafta. Demersul a venit în contextul perturbărilor apărute în transportul maritim prin Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute pentru comerțul global cu hidrocarburi.

Ministrul sud-coreean a susținut că distanța față de Kazahstan nu reprezintă un dezavantaj major din punct de vedere logistic. El a explicat că durata transportului este comparabilă cu cea necesară pentru livrările din Statele Unite, estimată la aproximativ 50-60 de zile.

„Kazahstanul poate părea foarte departe, dar transportul durează aproximativ la fel ca în cazul livrărilor din Statele Unite, aproximativ 50–60 de zile”, a declarat Kim.

Oficialul a arătat că recenta vizită în statul din Asia Centrală face parte dintr-o strategie mai amplă de diversificare a surselor de aprovizionare cu petrol pe termen lung. Pentru Coreea de Sud, această reorientare este importantă în condițiile în care țara depinde aproape integral de importuri pentru acoperirea necesarului energetic, iar aproximativ 70% din petrolul adus în prezent provine din Orientul Mijlociu.

În paralel cu negocierile purtate cu Kazahstanul, Coreea de Sud a obținut luna trecută și o promisiune din partea Emiratelor Arabe Unite pentru furnizarea a 24 de milioane de barili de țiței. Mișcarea face parte din același efort de consolidare a securității energetice, într-un moment în care volatilitatea regională afectează piețele internaționale.

Prețul petrolului a crescut puternic după atacurile americano-israeliene asupra Iranului de la sfârșitul lunii februarie, ceea ce a alimentat îngrijorări privind efectele asupra economiei sud-coreene și asupra inflației. Pentru Seul, aceste evoluții sunt cu atât mai sensibile cu cât țara se bazează aproape în totalitate pe importurile de energie, iar o mare parte a acestora vine dintr-o regiune marcată de instabilitate.

Kazahstanul are un rol important nu doar pentru piața asiatică, ci și pentru aprovizionarea României cu țiței. În perioada ianuarie-noiembrie 2025, peste 60% din importurile de petrol ale României au provenit din această țară, ceea ce o plasează pe primul loc în rândul furnizorilor externi.

Țițeiul kazah ajunge în România în principal prin terminalul Novorossiisk, din Rusia, situat la Marea Neagră. De acolo, petrolul este transportat către Rafinăria Petromidia din Năvodari, controlată de KMG International, companie de stat a Kazahstanului.