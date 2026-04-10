Intervențiile SUA în Iran și Venezuela schimbă regulile jocului energetic pentru China înaintea unui posibil summit Trump–Xi

Ani la rând, China a profitat de sancțiunile impuse de Statele Unite unor state precum Iran și Venezuela pentru a importa petrol la prețuri mult sub nivelul pieței, potrivit Just The News.

Această strategie a contribuit atât la susținerea economiei chineze, cât și la consolidarea rezervelor energetice strategice.

Însă evoluțiile recente generate de intervențiile americane în cele două țări produc o schimbare majoră de paradigmă, cu implicații directe asupra relațiilor dintre Beijing și Washington.

Potrivit unui raport al Comisiei Selecte a Camerei Reprezentanților privind Partidul Comunist Chinez, până la începutul anului 2026 China acumulase aproximativ 1,2 miliarde de barili de petrol provenit din surse sancționate, echivalentul a peste 100 de zile de importuri maritime obișnuite.

În 2025, importurile zilnice de petrol sancționat au ajuns la circa 2,6 milioane de barili, provenind în principal din Rusia, Iran și Venezuela. Aceste volume reprezentau aproximativ 20% din totalul importurilor de petrol ale R.P. Chineze.

Raportul subliniază că această strategie a generat economii semnificative pentru Beijing.

„Importul de petrol sancționat a economisit Chinei aproximativ 12 până la 15 miliarde de dolari doar în 2024”, arată documentul.

În același timp, oficialii americani atrag atenția că sancțiunile occidentale nu au eliminat complet petrolul de pe piață, ci l-au redirecționat către cumpărători dispuși să își asume riscuri. „Măsurile au împins aceste resurse către un set restrâns de cumpărători, printre care China”, concluzionează raportul comisiei.

Investigația congresională indică faptul că Beijingul și-a intensificat utilizarea așa-numitei „flotei fantoma” în perioada 2025–2026, pentru a transporta petrol din statele sancționate fără a atrage atenția autorităților internaționale.

China ar susține direct cel puțin o astfel de flotă, cunoscută sub numele de „Protean Fleet”, formată din zeci de superpetroliere. Aceasta reprezintă o parte semnificativă din rețeaua globală utilizată pentru evitarea sancțiunilor.

Raportul arată că, în urma scăderii prețului petrolului rusesc, „până când cumpărătorii chinezi au revenit pe piață, Rusia nu mai avea nicio pârghie pentru a rezista condițiilor impuse de aceștia”.

Un tipar similar a fost observat și în cazul Iranului, după reluarea campaniei de „presiune maximă” de către administrația americană.

Situația s-a modificat însă radical după intervențiile Statelor Unite în Venezuela și Iran, care au perturbat transporturile maritime și au afectat funcționarea rețelelor de evitare a sancțiunilor.

Potrivit aceleiași comisii, strategia Chinei ar putea să nu mai fie sustenabilă în noile condiții.

„Valoarea flotei din umbră a Chinei a scăzut semnificativ, iar capacitatea de a achiziționa petrol sancționat la reduceri masive pare să nu mai fie viabilă”, se arată în concluziile raportului.

Blocajele din Strâmtoarea Ormuz au amplificat vulnerabilitatea R. P. Chineze, având în vedere că anterior conflictului aproximativ 25% din comerțul global de petrol transportat maritim tranzita această zonă.

Datele arată că în 2025 China a cumpărat peste 80% din exporturile de petrol ale Iranului, ceea ce evidențiază gradul ridicat de dependență energetică. În același timp, perturbările din regiunea Golfului afectează și aprovizionarea cu gaz natural lichefiat, inclusiv livrările din Qatar.

În acest context, expertul în securitate Brent Sadler a declarat că aceste evoluții trebuie privite în cheia unei competiții strategice mai largi.

„Este vorba despre un calcul strategic amplu centrat pe China”, a afirmat acesta, adăugând că Beijingul va fi nevoit să plătească „un preț de piață mult mai mare” pentru o parte semnificativă din importurile sale de petrol.

Pe fondul acestor schimbări, administrația americană a sugerat deja posibilitatea unor noi aranjamente energetice.

„China este binevenită să participe și ar putea obține un acord foarte bun pentru petrol”, a declarat președintele Donald Trump, referindu-se la exporturile venezuelene aflate sub supraveghere americană.

Toate aceste evoluții au loc înaintea unui posibil summit între liderii SUA și Chinei, programat provizoriu pentru luna mai. Discuțiile ar putea include nu doar tensiunile comerciale, ci și noile vulnerabilități energetice ale Beijingului.

În acest context, resursele energetice devin un instrument de negociere, iar schimbarea accesului Chinei la petrol ieftin ar putea influența semnificativ poziția sa în dialogul cu Washingtonul.