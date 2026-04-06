La ordinul lui Xi Jinping, China își schimbă strategia din cauza conflictului din Orientul Mijlociu

Președintele Xi Jinping a transmis un mesaj ferm privind viitorul energetic al Chinei, cerând accelerarea dezvoltării unui nou sistem energetic național, în contextul instabilității globale generate de conflictul din Orientul Mijlociu.

Declarațiile liderului chinez vin după ce tensiunile din regiune, în special cele legate de Iran, au provocat fluctuații majore pe piețele energetice internaționale. Informațiile au fost difuzate de agenția Reuters și preluate de presa oficială de la Beijing.

Deși Xi Jinping nu a făcut referire directă la conflictul din regiune, mesajul său indică o preocupare clară pentru consolidarea securității energetice într-un moment marcat de incertitudini.

Potrivit televiziunii de stat CCTV, liderul chinez a subliniat că autoritățile de la Beijing au înțeles în profunzime evoluțiile globale din domeniul energiei și au luat decizii strategice pentru a răspunde acestor provocări.

„Comitetul Central al partidului a ajuns la o profundă înțelegere a tendințelor de dezvoltare energetică globală și a luat decizii majore promovând noua strategie de securitate energetică”, a declarat Xi Jinping.

China încearcă să își reducă vulnerabilitățile externe și să își consolideze capacitatea de a face față unor eventuale crize energetice globale.

În discursul său, Xi Jinping a insistat asupra dezvoltării accelerate a surselor alternative de energie. Liderul chinez a menționat în mod explicit necesitatea extinderii energiei hidroelectrice, dar și continuarea investițiilor în energia nucleară.

Totodată, acesta a cerut ca dezvoltarea sectorului nuclear să se realizeze într-un mod „sigur și ordonat”, subliniind importanța controlului și a standardelor de siguranță.

În paralel, China continuă să investească masiv în energie regenerabilă, în special în sectorul eolian și solar.

„Drumul pe care am apucat fiind primii care am dezvoltat energia eoliană și solară s-a dovedit acum a fi vizionar”, a afirmat Xi Jinping.

Această orientare strategică vine în condițiile în care China este deja unul dintre liderii globali în producția de energie regenerabilă.

Cu toate acestea, liderul chinez a transmis un mesaj clar privind rolul continuu al cărbunelui în mixul energetic național.

„Energia pe bază de cărbune rămâne fundamentul sistemului nostru energetic și trebuie să continue să joace rolul său de sprijin”, a declarat Xi.

China este în prezent cel mai mare producător și consumator de energie pe bază de cărbune din lume, operând peste jumătate din capacitatea globală în acest sector.

Această realitate plasează China în poziția de principal emițător de carbon la nivel global, în ciuda investițiilor masive în energie verde.

Autoritățile chineze consideră însă că energia pe bază de cărbune oferă stabilitate și flexibilitate, fiind esențială pentru susținerea cererii interne în perioade de vârf.

Analiștii citați de Reuters consideră că China este mai bine pregătită decât alte economii pentru a face față creșterilor de preț la petrol.

Acest lucru se datorează în principal structurii mixului energetic, în care cărbunele are o pondere dominantă, dar și existenței unor rezerve importante de petrol.

În plus, dependența Chinei de importurile care tranzitează Strâmtoarea Ormuz este relativ redusă, reprezentând aproximativ 5% din consumul total de energie al țării.

Această diversificare oferă Beijingului o marjă de manevră mai mare în contextul tensiunilor geopolitice din Orientul Mijlociu.

Strategia energetică a Chinei se reflectă și în proiecte de infrastructură de amploare.

În iulie 2025, China a demarat construcția celui mai mare baraj hidroelectric din lume, amplasat la marginea estică a Platoului Tibetan. Proiectul este considerat unul strategic pentru creșterea capacității de producție a energiei curate.

De asemenea, potrivit agenției de stat Xinhua, a fost lansată construcția unei centrale solare termice la o altitudine de aproximativ 4.550 de metri, în Tibet.

Aceste investiții indică o direcție clară: extinderea surselor de energie regenerabilă în paralel cu menținerea capacităților tradiționale.

În ciuda accentului pus pe cărbune, Xi Jinping a reiterat angajamentul Chinei față de reducerea emisiilor și dezvoltarea sustenabilă.

Potrivit mesajului transmis de CCTV, obiectivul este construirea unui sistem energetic „mai verde, mai diversificat și mai rezilient”.