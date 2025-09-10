International Coreea de Sud își repatriază muncitorii reținuți în SUA. 300 de persoane vor fi aduse cu un avion charter







Un avion charter a plecat miercuri din Coreea de Sud spre Statele Unite pentru a aduce acasă sute de muncitori sud-coreeni reținuți după o razie a serviciilor de imigrare, a confirmat pentru AFP compania aeriană națională Korean Air. „Avionul charter a plecat în jurul orei 10:20 spre SUA”, a declarat purtătoarea de cuvânt a companiei.

Cei mai mulți dintre arestați săptămâna trecută au fost cetățeni sud-coreeni care lucrau la o fabrică de baterii Hyundai-LG aflată în construcție în statul american Georgia, potrivit agenților de imigrare.

Operațiunea a fost descrisă de un investigator drept cea mai amplă razie realizată într-un singur loc în cadrul campaniei președintelui american Donald Trump împotriva imigrației ilegale.

Avionul implicat în repatriere este un Boeing 747-8I cu peste 350 de locuri, au precizat reprezentanții companiei aeriene. „Nu a fost stabilit încă un program pentru zborul de întoarcere”, a adăugat purtătoarea de cuvânt.

Imagini difuzate de presa sud-coreeană au arătat aeronava decolând de pe Aeroportul Internațional Incheon. Potrivit agenției Yonhap, avionul urmează să părăsească Statele Unite cu muncitorii la bord joi dimineață, la ora 3:30 (18:30 GMT miercuri).

Ministrul sud-coreean de Externe, Cho Hyun, s-a deplasat luni la Washington pentru noi discuții, calificând situația drept „o situaţie gravă” și promițând că muncitorii vor reveni „în stare bună de sănătate”. În fața deputaților, acesta a precizat că s-a ajuns la „un acord provizoriu” pentru ca persoanele reținute să nu primească sancțiuni precum interdicția de intrare în SUA timp de cinci ani. „Vă pot spune că negocierile decurg bine”, a spus el.

Coreea de Sud, a patra economie din Asia și partener strategic al SUA în domeniul securității, are numeroase fabrici în Statele Unite, în special în domeniul auto și al electronicelor.

Locul raziei a fost un proiect comun de 4,3 miliarde de dolari între Hyundai și LG Energy Solution pentru construirea unei fabrici de baterii în Georgia. Experții au explicat că mulți dintre muncitorii sud-coreeni reținuți aveau, cel mai probabil, vize care nu le permiteau să desfășoare lucrări de construcție.