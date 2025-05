Social Copilul care poate fi omorât de un simplu zâmbet







Propriile emoții îl pot ucide. Dorian are cinci ani și jumătate, dar mental gândește și se comportă că un copil de un an. Coșmarul micuțului și al familiei sale a început la naștere. Acum copilul poate fi ucis și de un zâmbet, de o supărare.

Viața copilului depinde de schimbarea unei baterii

Prima criză epileptică a făcut-o la șase luni. Apoi făcea două-trei crize pe zi, până părinții au ajuns să fie martorii a peste 25 de crize zilnic. Cele șapte medicamente neurologice administrate la un an și șapte luni nu îl ajutau pe copilaș să țină crizele sub control. De două ori a fost resuscitat, iar Andreia și Lucian Făgădar, părinții lui Dorian, au fost la un pas să-l piardă.

Așa au ajuns cu micuțul în Turcia. Medicii de acolo au stabilit că Dorian are epilepsie farmacorezistentă. Dobândită la naștere. Au recomandat montarea unui implant VNS (metoda stimularii vagale) care să-i controleze convulsiile. Crizele s-au redus cu peste 80 la sută, a început să zâmbească iar, să își strige tatăl. Implantului VNS are rol de stimulare a electrozilor care se află pe nervul vag. Acum, viața copilului depinde de aproximativ 37 000 euro pentru a face o operație care are rolul de a-i schimba bateriile VNS, care sunt pe terminate. Fără această baterie, Dorian riscă să intre în comă epileptică. Urmarea: daune ireparabile creierului. Dar și pierderea progreselor pe care micuțul le-a făcut.

Boala care îl poate ucide, dobândită după o cezariană mutilantă

Sarcina Andrei cu Dorian a decurs normal până la 35 de săptămâni. Atunci, femeia a realizat că naște prematur. Și a cerut medicilor din Turda să o trimită la Cluj-Napoca. Aceasta fiindcă maternitatea din orașul natal nu avea nici incubatoare. Femeia a povestit pentru turdanews că operația de cezariană a fost mutilantă. Fizic și emoțional. Și pentru ea, și pentru Dorian. După naștere, copilul a avut două convulsii, iar asistentele nu i l-au arătat. Nu l-a văzut patru zile și nu știa unde e. A aflat că e transferat la Cluj-Napoca, într-un incubator. Medicul din Cluj a fost cel care a făcut posibil ca mama să ajungă, de urgență, lângă copilaș. Pentru a-l ajuta pe Dorian puteți dona 2 euro printr-un SMS la numărul 8848, transmite Fundația Mereu Aproape.