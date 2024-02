Recunoașterea momentului în care cineva are o criză de epilepsie – și cum puteți ajuta în primele momente critice

Aceasta poate fi provocată de leziuni acute la cap, de sevrajul de alcool și de niveluri ridicate de zahăr în sânge și afectează aproximativ 1 din 26 de persoane. Crizele focalizate sunt cel mai răspândit tip de crize epileptice, care provin dintr-o anumită zonă a creierului. Simptomele nonconvulsive, cum ar fi privirea fixă, lipsa de reacție, mișcări repetitive și experimentarea doar a senzațiilor interne, pot precede sau urma simptomele nonconvulsive ale crizelor epileptice, care pot duce apoi la convulsii și pierderea cunoștinței.

Cum se manifestă o criză de epilepsie

Activitatea electrică aberantă a creierului, care întrerupe funcționarea regulată și declanșează hiperactivitatea în zona cerebrală afectată, este cea care provoacă crizele. În timpul fazei convulsive, este esențial ca trecătorii să mențină persoana în siguranță, să o întoarcă pe o parte, să se abțină de la a pune obiecte în gură, să se abțină de la a o imobiliza sau de a țipa la ea, să caute identificarea medicală vizibilă, să fie atenți la respirația ei, să o ajute să se așeze într-un loc sigur, să o reorienteze și să rămână cu ea până când se trezește complet.

Este important să țineți evidența timpului, iar dacă convulsiile sunt amenințătoare pentru viață și durează mai mult de cinci minute, sunați la 112. Dacă persoana are în continuare probleme de respirație, are o criză în apă sau în timpul sarcinii, experimentează criza pentru prima dată sau are o criză fără a avea un diagnostic de epilepsie, sunați la 112.

Cum trebuie acționat

Persoanele care suferă de epilepsie au frecvent asupra lor antiepileptice cu acțiune rapidă, numite benzodiazepine, ca medicamente de urgență. Este esențial să ne amintim că nu toate crizele duc la convulsii sau la pierderea cunoștinței, așa că, dacă persoana este conștientă și trează, ar putea fi capabilă să înghită un comprimat. Trecătorii ar trebui să sune la 112 dacă descoperă o persoană care nu răspunde sau răspunde doar parțial, la tratamentul cu benzodiazepine sau, din nou, dacă persoana care are o criză nu iese din acea stare în mai mult de 5 minute.

sursa: medicalxpress.com