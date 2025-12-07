International

Contul de publicitate al Comisiei Europene, șters de pe X. CE, acuzată că a folosit o breșă de securitate a platformei

Comentează știrea
Contul de publicitate al Comisiei Europene, șters de pe X. CE, acuzată că a folosit o breșă de securitate a platformeiElon Musk. Sursa foto: dreamstime.com
Din cuprinsul articolului

Elon Musk a decis să șteargă contul de publicitate al Comisiei Europene de pe platforma X, după un conflict generat de o postare în care UE informa despre amenda de 120 de milioane de euro aplicată pentru încălcarea Regulamentului privind Serviciile Digitale. „Cât va mai dura până când UE va dispărea? Desființați UE”, a scris antreprenorul, într-o postare pe X.

Comisia Europeană ar fi profitat de o breșă de securitate

Nikita Bier, directorul de dezvoltare a produsului în X Corp., platforma deținută de Musk, a anunțat anularea contului de publicitate al Comisiei Europene, pe fondul conflictului în curs dintre instituțiile europene și rețeaua de socializare.

Bier a arătat că Executivul UE a folosit o breșă de securitate în modulul de creare a reclamelor de pe X pentru a „înșela” utilizatorii și pentru a crește „artificial” vizibilitatea postării prin care anunța amenda de 120 de milioane de euro aplicată platformei pentru încălcarea Regulamentului privind Serviciile Digitale.

„După cum probabil știți, X consideră că toată lumea ar trebui să aibă o voce egală pe platforma noastră. Cu toate acestea, se pare că dumneavoastră considerați că regulile nu ar trebui să se aplice contului dumneavoastră”, a mai scris în postare acesta.

Cei șase Primari ai Capitalei care au aprins luminile modernizării în perioada 1864-1870
Cei șase Primari ai Capitalei care au aprins luminile modernizării în perioada 1864-1870
Noapte de coşmar la Târgu Jiu: 27 de maşini făcute praf
Noapte de coşmar la Târgu Jiu: 27 de maşini făcute praf

Elon Musk: Cât va mai dura până când UE va dispărea?

Elon Musk a reacționat și s-a întrebat, sâmbătă, „cât timp” va mai trece până când Uniunea Europeană va „dispărea”.

„Cât va mai dura până când UE va dispărea? Desființați UE”, a scris acesta. De asemenea, într-o altă postare pe X, antreprenorul a scris: „UE ar trebui desființată, iar suveranitatea ar trebui returnată fiecărei țări, astfel încât guvernele să își poată reprezenta mai bine cetățenii”.

Comisia Europeană a amendat X pentru încălcarea Legii privind serviciile digitale

Comentariile lui Musk au apărut pe fondul disputei sale cu UE, după ce blocul comunitar a amendat X cu 120 de milioane de euro pentru încălcarea Legii privind serviciile digitale (DSA).

Printre încălcările menționate se află conceperea înșelătoare a „semnului său de verificare albastru” și refuzul de a oferi cercetătorilor acces la datele publice.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

16:28 - Corvinul Hunedoara remizează la Iași: scor 0-0 în Liga 2
16:16 - Cei șase Primari ai Capitalei care au aprins luminile modernizării în perioada 1864-1870
16:06 - Noapte de coşmar la Târgu Jiu: 27 de maşini făcute praf
15:59 - Rușii și chinezii se pregătesc împreună de război. Japonia acuză Beijingul de incidente aeriene „periculoase”
15:48 - Nicușor Dan se va întâlni cu Emmanuel Macron în Franța. Este prima deplasare externă a președintelui
15:39 - Superliga. Universitatea Craiova - CFR Cluj, ora 20.30. Derby-ul zilei se joacă pe „Ion Oblemenco”

HAI România!

Diplomația SUA–Rusia se lovește de zid, iar Europa plătește costul strategic!
Diplomația SUA–Rusia se lovește de zid, iar Europa plătește costul strategic!
Merită să rămân? Sau să plec? Ghid despre relațiile care se destramă| 🎙 Punctul pe 🅘 – Ep. #22
Merită să rămân? Sau să plec? Ghid despre relațiile care se destramă| 🎙 Punctul pe 🅘 – Ep. #22
Bătălia pentru București: Jocuri de culise și strategii electorale
Bătălia pentru București: Jocuri de culise și strategii electorale

Proiecte speciale