Contul de publicitate al Comisiei Europene, șters de pe X. CE, acuzată că a folosit o breșă de securitate a platformei

Elon Musk a decis să șteargă contul de publicitate al Comisiei Europene de pe platforma X, după un conflict generat de o postare în care UE informa despre amenda de 120 de milioane de euro aplicată pentru încălcarea Regulamentului privind Serviciile Digitale. „Cât va mai dura până când UE va dispărea? Desființați UE”, a scris antreprenorul, într-o postare pe X.

Nikita Bier, directorul de dezvoltare a produsului în X Corp., platforma deținută de Musk, a anunțat anularea contului de publicitate al Comisiei Europene, pe fondul conflictului în curs dintre instituțiile europene și rețeaua de socializare.

Bier a arătat că Executivul UE a folosit o breșă de securitate în modulul de creare a reclamelor de pe X pentru a „înșela” utilizatorii și pentru a crește „artificial” vizibilitatea postării prin care anunța amenda de 120 de milioane de euro aplicată platformei pentru încălcarea Regulamentului privind Serviciile Digitale.

„După cum probabil știți, X consideră că toată lumea ar trebui să aibă o voce egală pe platforma noastră. Cu toate acestea, se pare că dumneavoastră considerați că regulile nu ar trebui să se aplice contului dumneavoastră”, a mai scris în postare acesta.

The irony of your announcement: You logged into your dormant ad account to take advantage of an exploit in our Ad Composer — to post a link that deceives users into thinking it’s a video and to artificially increase its reach. As you may be aware, X believes everyone should… https://t.co/ziuhUOimOT — Nikita Bier (@nikitabier) December 6, 2025

Elon Musk a reacționat și s-a întrebat, sâmbătă, „cât timp” va mai trece până când Uniunea Europeană va „dispărea”.

„Cât va mai dura până când UE va dispărea? Desființați UE”, a scris acesta. De asemenea, într-o altă postare pe X, antreprenorul a scris: „UE ar trebui desființată, iar suveranitatea ar trebui returnată fiecărei țări, astfel încât guvernele să își poată reprezenta mai bine cetățenii”.

Comentariile lui Musk au apărut pe fondul disputei sale cu UE, după ce blocul comunitar a amendat X cu 120 de milioane de euro pentru încălcarea Legii privind serviciile digitale (DSA).

Printre încălcările menționate se află conceperea înșelătoare a „semnului său de verificare albastru” și refuzul de a oferi cercetătorilor acces la datele publice.