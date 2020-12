Cosmin Contra a declarat că pleacă din România și nu intenționează să mai revină pentru a mai antrena aici. Antrenorul, în vârstă de 44 de ani, a luat această decizie, de a-i părăsi pe roș-albi după ce avocații săi l-au asigurat că termenul la care trebuia să își primească banii a expirat, iar el poate rupe contractul cu Dinamo fără alte complicații legale.

„Plec cu sentimentul că puteam să fac mai mult pe temă sportivă, dar asta e. Eu am încercat să-mi fac treaba cât mai bine şi fiecare persoană are o limită. Limita mea a ajuns peste limită. Nu regret că am venit la Dinamo, Dinamo întotdeauna… Am plecat în fotbalul mare de la Dinamo, am venit acum trei ani de zile, am fost aproape să câştig campionatul şi am câştigat Cupa Ligii. E un club care merita aceste eforturi”, a declarat Cosmin Contra.

El a precizat că după această demisie nu intenționează să mai lucreze în România, dar și-a exprimat speranța că echipa pe care o părăsește va reuși să continue seria rezultatelor bune.

„Trebuie să se înţeleagă că sunt anumite lucruri şi sănătatea, care e mai presus de orice. Îmi pare rău că nu am putut să fac mai mult şi sigur, mâine, băieţii vor câştiga şi vor continua seria asta bună începută”, a mai spus fostul antrenor al echipei Dinamo.

Contra nu crede în faliment

Cosmin Contra nu crede că echipa va intra în faliment, în ciuda informațiilor care sunt vehiculate în această perioadă în spațiul public. În opinia sa, clubul va fi salvat, în cele din urmă, așa cum s-a întâmplat și în trecut.

„Nu cred că va intra Dinamo în faliment pentru că vor exista mereu persoane care să nu lase ca acest lucru să se întâmple. Eu vreau să mă liniștesc, e și ziua mea de naștere peste puțin timp, să am și sărbători fericite. Voi pleca în Spania, alături de familie”, a mai spus antrenorul.

Cosmin Contra a preluat echipa Dinamo în luna august, iar de atunci, formaţia condusă de el a înregistrat două victorii, două rezultate de egalitate şi şase înfrângeri, în Liga I, precum şi o victorie în Cupa României. El a lăsat echipa Dinamo pe locul 14 în Liga 1, cu nouă puncte, și calificată în optimile de finală ale Cupei României.