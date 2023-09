Consultant fiscal, acuzat de furtul formularelor cu taxele lui Trump

Consultant fiscal implicat în cazul Donald Trump, prins după o anchetă de 3 ani. Acesta a livrat presei mii de documente cu taxele plătite de milionarii americani. Departamentul de Justiție l-a identificat pe Charles Littlejohn, în vârstă de 38 de ani, rezident în Washington D.C, ca suspect. Într-o plângere federală, DOJ a spus că Littlejohn a dezvăluit declarațiile fiscale ale „unor dintre cei mai bogați oameni ai națiunii”. A transmis informațiile IRS, organism similar ANAF, către organizații de știri.

Acesta a dezvăluit și informații fiscale asociate cu un „înalt oficial guvernamental” către un alt organ de presă. Este vorba despre Donald Trump și New York Times. Fox News a fost informată că a doua organizație de știri care a primit informații fiscale furate este Pro Publica, un grup nonprofit de jurnalism investigativ cu sediul în New York City.

Consultant fiscal, sursă importantă pentru New York Times

Declarațiile fiscale datează de mai mult de 15 ani, se spune în documentele instanței. El ar fi furat declarațiile fiscale între 2018 și 2020, au declarat procurorii federali. Numele lui Donald Trump nu este evidențiat explicit în plângere. „Littlejohn este acuzat de o infracțiune de dezvăluire neautorizată a declarațiilor fiscale și a informațiilor de returnarea taxelor. Dacă este condamnat, se confruntă cu o pedeapsă maximă de cinci ani de închisoare,” a spus DOJ într-un comunicat de presă.

Inspectorul general al Trezoreriei pentru Administrația Impozitelor (TIGTA), organul de supraveghere intern al IRS, investighează cazul. DOJ a refuzat să comenteze asupra cazului. Fox News a fost informată că se lucrează la un acord de recunoaștere a vinovăției.

Littlejohn lucra ca antreprenor pentru agenția fiscală IRS când ar fi furat declarațiile fiscale ale lui Trump și le-a dat la New York Times. Ziarul a publicat mai multe reportaje despre impozitele lui Trump înainte ca acesta să părăsească funcția. În septembrie 2020, Trump și-a apărat istoricul fiscal, spunând că a plătit „milioane de dolari” către Serviciul de Impozitare Internă și a argumentat că are „dreptul” la credite fiscale „ca oricine altcineva”. Declarația venea în urma unui articol al New York Times care spunea că nu a plătit deloc impozit pe venit în 10 din ultimii 15 ani.