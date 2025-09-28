Social

Consilierul AUR, prăbușit cu avionul la Iași, se află în stare gravă. Medicii i-au amputat picioarele

Consilierul AUR, prăbușit cu avionul la Iași, se află în stare gravă. Medicii i-au amputat picioarele
Medicii de la Spitalul Sfântul Spiridon din Iași au fost nevoiți să îi amputeze ambele picioare arhitectului Marian Jan Chirița,  rănit grav după ce avionul său de mici dimensiuni s-a prăbușit sâmbătă, în apropierea unei unități militare din Iași.

Medicul Diana Cimpoeșu, coordonator UPU-SMURD Iași, a precizat că luni va fi realizată o nouă intervenție, pentru tratarea arsurilor suferite în urma accidentului. Celălalt bărbat implicat în accident, un polițist, este internat în același spital și se află într-o stare stabilă.

Avionul prăbușit la Iași

Avionul prăbușit era pilotat de Marian Jan Chirița, arhitect, consilier AUR și șeful comisiei de Urbanism din Consiliul Local Iași. Aparatul de zbor a luat foc imediat după impactul cu solul.

Potrivit apropiaților, Marian Jan Chirița era un pilot cu experiență, cu numeroase ore de zbor la activ. De asemenea, avionul se afla în stare bună înainte de accident.

