Jurnaliştii de la Antena 3 anunţă că documentul care anunţă eliberarea din funcţie, la cerere, a fost trimis la Monitorul Oficial. Mioara Costin a fost numită consilieră de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului la 22 aprilie. Ea a fost nevoită să-şi dea demisia după ce presa centrală a dezvăluit că pe document apare semnătura ei electronică.

Ulterior, Cîţu a evitat acest subiect invocând că nu poate comenta decât despre documentele oficiale, care au trecut prima dată pe la registratură. El a negat varianta conform căreia pe document apărea semnătura electronică a Mioarei Costin, subliniind că Guvernul României nu are semnătură electronică.

De câte ori a fost întrebat despre acest subiect, premierul a cerut jurnaliştilor să probeze autenticitatea documentului, întrucât el nu are vreo informaţie despre existenţa acestuia. La rândul său, preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat că persoana din spatele acelui document „trebuie să plece imediat de la Palatul Victoria”.

De la Realitatea Plus la Palatul Victoria

„Pe 10 martie mi-am anunţat şefii din redacţie că voi pleca de la Realitatea Plus. Sunt aproape 7 ani de stat aici, în care am trecut prin toate etapele. Site, un fel de invitat în studio, o emisiune prezentată, reporter pe politic. Dar nu am renunţat niciodată sa fac teren, chiar daca ajungeam mai rar, la inceput.

M-a invatat presa scrisa că nu poţi fi jurnalist daca nu faci teren. Vor urma niste zile de concediu, apoi o perioada de preaviz in care lucrez, in aprilie. După care vom avea drumuri separate. Aş vrea sa se înţeleagă că decizia mea, pentru că eu am decis să plec, nu are vreo legătură cu HG-ul, ce am scris despre Stefan Voinea sau orice altceva.

Nu a existat vreun fel de presiune din partea redacţiei. Doar că la un moment dat alegi să pleci. Deşi mă despart greu de oameni şi de locuri. Nu ştiu exact ce va urma de acum încolo, nu am o decizie luată cu privire la locul in care merg, discuţii am avut, ce ştiu sigur e ca am nevoie de o pauză sa imi limpezesc mintea”, anunţa Mioara Costin la acea vreme.

Reţeta de comunicare pentru Congresul PNL

Documentul citat conţine lista comunicatorilor care trebuie să arate „diferența de clasă” între susţinătorii celor doi candidaţi pentru şefia PNL, Florin Cîţu şi Ludovic Orban. Susţinătorii lui Cîţi erau îndemnați să intre în direct la televiziuni şi „să fie prezenți în prime time”. Alţii aveau misiunea de a transmite că echipa lui Orban este cea care dezbină partidul.

Un alt punct ţintea campania de comunicare pe rețelelele de socializare. Erau recomandate pozele de grup, selfie-urile și transmisiunile în direct pe Facebook. În acelaşi document, comunicatorii prim-ministrului doreau să speculeze orice breşă din tabăra adversă.

În acest sens, obţinerea informaţiilor despre negocierile lui Ludovic Orban era considerată esenţială. Mai departe, cine le obţinea avea datoria de a le transmite presei.