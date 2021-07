Va fi foarte interesant ce va spune preşedintele României luni sau în zilele următoare despre faptul că este „partenerul” lui Florin Cîţu. Ştia Iohannis despre această strategia de comunicare? Nu ştia? A fost de acord cu ea? A respins-o?

Până atunci, subliniem că documentul citat conţine lista comunicatorilor care trebuie să arate „diferența de clasă” între susţinătorii celor doi candidaţi pentru şefia PNL.

Oamenii lui Cîțu sunt îndemnați să intre în direct la televiziuni cât mai mult şi „să fie prezenți în prime time”. Alţii au misiunea de a transmite că echipa lui Ludovic Orban este cea care dezbină partidul.

Un alt punct se referă la campania dusă pe rețelelele de socializare. În acest sens, sunt recomandate pozele de grup, selfie-uri și transmisiunile în direct pe Facebook.

De asemenea, comunicatorii prim-ministrului vor să speculeze orice breşă din tabăra adversă. În document se arată că este esenţială obţinerea informaţiilor despre negocierile lui Ludovic Orban. Cine le obţine are datoria de a le transmite presei. „Orice poate fi folosit pentru a arăta că se tem că pierd”, este una dintre remarcile inserate în document.

„Linii de comunicare pentru liderii PNL

FLORIN CÎȚU, CANDIDAT PENTRU PREȘEDINȚIA PNL-COMUNICARE MASS MEDIA

1. Liderii din echipa premierului trebuie să iasă mai mult la tv, pentru a comunica, inclusiv miniștrii PNL care îl susțin pe premier. Mers in studio, intrat prin Skype sau prin telefon. Și aici sunt două paliere: apărarea Guvernului și candidatura la șefia PNL. Este foarte important ca lideri ca Rareș Bogdan, Dan Vîlceanu, Robert Sighiartău, Alina Gorghiu, să fie prezenți în prime time la televiziuni. Miniștrii care merg la 21 la tv pentru domeniile lor pot face referire și la lupta din partid, pentru că sunteți lideri cu greutate în PNL: Raluca Turcan, Lucian Bode, Virgil Popescu, Sorin Cîmpeanu. TREBUIE SĂ SE VADĂ CĂ SUNTEȚI O ECHIPĂ, SĂ SE VADĂ CĂ EXISTĂ UNITATE ȘI ECHIPA CÂȘTIGĂTOARE NU DIVIZEAZĂ, CA ORBAN. Când sunteți invitați, spuneți că puteți aborda și lupta pentru Congres, în emisiune.

2. Lista comunicatorilor agreați este urmatoarea și o vom transmite și la televiziuni, precum și Brândușei Miron, care se ocupa de booking la PNL.

LISTĂ COMUNICATORI

Rareș Bogdan, Robert Sighiartău, Dan Vîlceanu, Florin Roman, Alina Gorghiu, Lucian Bode, Raluca Turcan, Virgil Popescu, Sorin Cîmpeanu, Emil Boc, Pavel Popescu, Cristian Băcanu, Daniel Fenechiu, Ionel Bogdan, Monica Anisie, Alin Nica, Gheorghe Pecingină, Mara Mareș, Alin Ignat

3. Cele mai agresive posturi și publicații sunt: Realitatea PLUS, B1, RTV, Hotnews. Aici Orban are contracate și înțelegeri, prin diverși. G4 este mai degrabă favorabil lui Orban, pentru că premierul este o amenințare pentru electoratul USR- PLUS. De aceea le este mai convenabil să fie favorabili lui Orban. La Realitatea merge Alex Kocis, care este creierul tuturor fake-newsurilor despre echipa premierului. Așa ca atunci când sunteți invitați și merge și el la Realitatea, vă rog să mergeți. Este foarte ușor să ii demontam minciunile. Și el mai are un defect: se enervează când i se pune în față propaganda lor. Pot fi atacați cu armele lor.

4. Vă rog să ne dați ponturi, mie și colegei mele, Dana Păcurar, informații pe care le aveți despre tabăra Orban, pentru a le da in presă. Ce negocieri duce, cum vrea să ia oamenii la bucată, orice poate fi folosit pentru a arăta că se tem că pierd, că sunt disperați. Mi le puteți lăsa în privat, mă puteți suna, dacă nu pot fi lăsate pe grup.

REȚELE SOCIALE

1. Hastag-ul premierului este: #echipacastigatoare. NU #TEAMCÎȚU! Nu îl copiem pe Alex Kociș, cu TEAM ORBAN. Este foarte important ca acesta sa fie hastag-ul de la postari, când sunt postări pe partid.

2. Noi o să vă dăm și postările premierului pe care vă rugăm să le puneți pe grupurile de facebook și whatsapp, filiale. Mai mult, vor fi și vídeo-uri sau postări ale premierului la care vă vom ruga să dați share pe pagina dvs și pe pagina filialelor.

3. Personalizați comunicarea de pe Facebook, în relația cu premierul. Dați like de pe conturile oficiale, lasati comentarii.

4. Când sunt alegeri in filiale, este foarte important ca fiecare lider care participă la acea conferință să posteze pe Facebook imagini, cele mai relevante părți din discurs. Vă rog să le spuneți oamenilor dvs de comunicare să aibă grija de asta. Postați în grupurile de whatsapp, grupurile de facebook pe care le aveti de susțintători. Indemnați oamenii din filiale să lase comentarii apreciative pe pagina premierului.

5. FOARTE IMPORTANT! SĂ FIE MULTE POZE DE GRUP, INCLUSIV SELFIE-URI ÎN CARE SĂ FIE PREMIERUL, CANDIDATUL CARE CÂȘTIGĂ ALEGERILE ȘI DVS! SĂ SE VADĂ ECHIPA.

6. Când premierul merge într-o filială, vă rugăm mult să transmiteți live pe facebook conferința de alegeri, pentru a o prelua și noi pe pagina premierului. Doar așa ajung discursurile la membrii de partid și în presă. Când o filială nu dă live, mesajele ajung doar la cei din sală.

7. Turneul din Ardeal este un mare atu pentru #Echipa castigatoare. Ardealul este cu premierul, trebuie să punctăm ca imagine foarte bine la acest capitol. Iar zilele acestea, și mai ales ziua de duminică, la Cluj, trebuie să fie festival pe Facebook. Poze, mesaje etc. Vedem dacă găsim și un mesaj pentru acest turneu. Spre exemplu

”Câștigăm big time în Ardeal!” #echipacastigatoare

MESAJE ȘI DISCURS

8. MENȚIONAȚI ÎN DISCURS ȘI POSTĂRI MOTIVELE PENTRU CARE FLORIN CÎȚU ESTE SINGURA SOLUȚIE PENTRU ȘEFIA PNL:

EXEMPLU DE MESAJ TEMATIC: Este singurul premier care și-a asumat reforme, indiferent de costurile politice, a fost ministru de finanțe în pandemie, a trecut țara prin criză în 2020, România are cea mai mare creștere economică din UE. Cifrele nu mint. Și mai ales, premierul are un partener de încredere: președintele Klaus Iohannis.

Aici mai ales minștrii trebuie să accentueze ideea de echipă cu premierul și președintele. Asta în timp ce Orban îi are pe Costel Barbu, Virgil Guran sal Ion Ștefan. Trebuie să găsim modalități să facem diferențe de clasă între team orban si echipa câstigatoare.

Menționați și motivul PENTRU CARE LIDERUL DE FILIALĂ VA FACE TREABĂ BUNĂ ÎN URMĂTORII 4 ANI.

9. Zilele acestea o să revenim cu mesaje cheie pentru punctele tari ale premierului, atât pentru Guvern, cât și pentru șefia PNL. Vă mulțumim și suntem sigure că vom avea o colaborare foarte bună”, se arată în documentul publicat de hotnews.ro.