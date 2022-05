Consecințele deciziei CCR privind întreruperea prescripției răspunderii penale: În ce dosare va înceta procesul penal

Avocata Manuela Gornoviceanu vine cu explicații, după ce judecătorii CCR au declarat neconstituțional articolul din Codul Penal privind întreruperea prescripției răspunderii penale. S-a întâmplat în ședința organizată în data de 26 mai, când excepția de neconstituționalitate a fost admisă cu majoritate de voturi. Judecătorii au decis, astfel, că art.155 alin.(1) din Codul penal este neconstituțional.

Care sunt dosarele în care procesul penal va înceta

„Cursul termenului prescripției răspunderii penale se întrerupe prin îndeplinirea oricărui act de procedură în cauză”, arată art. 155 alin. (1) din Codul Penal, declarat neconstituțional joi de către judecătorii CCR.

Potrivit avocatei Manuela Gornoviceanu, în urma deciziei CCR, în cazul dosarelor care se află în faza de urmărire penală la parchet, precum și în cazul celor care se află în faza de judecată în instanță, soluția nu poate fi decât cea de încetare a procesului penal. Însă asta doar în cazul în care termenul general de prescripție s-a împlinit.

Chiar dacă guvernanții vor pregăti o modificare legislativă privind întreruperea cursului prescripției, având în vedere că legea nu poate fi aplicată retroactiv, măsura de încetare a procesului penal trebuie dispusă oricum.

Pe de altă parte însă, decizie CCR potrivit căreia art.155 alin.(1) din Codul penal este neconstituțional nu va avea niciun efect în cazul dosarelor aflate în urmărire penală la parchet sau în faza de judecată în instanță, dacă termenul general de prescripție nu a fost împlinit, potrivit avocatei Manuela Gornoviceanu.

Consecințele deciziei CCR privind întreruperea prescripției

„Este opinia personală (…), cu scuze că nu pot răspunde fiecăruia în parte la speță:

– dosare în urmărire/judecată fără soluție definitivă, unde s-a împlinit termenul general de prescripție: încetare proces penal, indiferent de intervenția sau nu a unei modificări legislative – nu poate retroactiva;

– dosare in urmărire/judecată, unde nu s-a împlinit deja termenul general: nu are incidență decizia. Termenul se va calcula ca fiind cel general, dar, în cazul unei modificări legislative, se va întrerupe – evident, dacă nu s-a împlinit deja -, căci norma ce va fi introdusa are natură mixtă, și de normă substanțială și procedurală;

– dosare soluționate definitiv înainte de prima decizie CCR: nu se poate invoca prescripția căci contestația în anulare vizează situațiile în care există la data condamnării o cauză de încetare a procesului penal, iar atunci norma se bucură de prezumția de constituționalitate;

– dosare soluționate definitiv după prima decizie CCR: se va putea promova contestație în anulare dacă termenul general era împlinit pentru că prezumția fusese răsturnată la data condamnării, iar textul neconstituțional și-a produs efecte în ciuda acestui fapt;

– dosare soluționate definitiv după a doua decizie CCR: la fel ca la punctul precedent”, a explicat avocata Manuela Gornoviceanu consecințele deciziei judecătorilor CCR, într-o postare publicată pe una dintre paginile sale de socializare.

Noi precizări din partea judecătorilor privind decizia CCR

În altă ordine de idei, CCR a revenit cu precizări legate de decizia de neconstituționalitate cu privire la întreruperea termenului de prescripţie a răspunderii penale. Potrivit sursei citate, Guvernul și Parlamentul au timp să intervină înainte ca hotărârea CCR să fie publicată în Monitorul Oficial.

„S-a declarat neconstituțional textul rămas în vigoare, urmând ca legiuitorul să ia imediat măsurile necesare pentru punerea în aplicare a Deciziei nr. 297 din 2018, fără a mai fi necesară publicarea prezentei decizii în Monitorul Oficial al României”, se arată în precizările Curții Constituționale.

Conform specialiștilor în drept aceste precizări indică faptul că Ministerul Justiției ar trebui să elaboreze rapid un act normativ care să intre în vigoare până la apariția deciziei în Monitorul Oficial.”