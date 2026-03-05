Politica

Grindeanu a lansat un sondaj legat de înlăturarea lui Bolojan. Cum arată primele date

Sorin Grindeanu, președintele PSD. Sursa foto: Facebook
Sorin Grindeanu, președintele Partidului Social Democrat (PSD), a lansat un sondaj pe canalul său de Facebook Messenger, unde și-a întrebat susținătorii dacă premierul Ilie Bolojan ar trebui demis imediat după adoptarea bugetului de stat. Aceasta a apărut după valul de amenințări legate de ruperea coaliției.

Partidul Social Democrat a amenințat că iese de la guvernare. Mutarea făcută de Sorin Grindeanu

Sondajul a fost publicat la o zi după ce Sorin Grindeanu l-a acuzat pe șeful Guvernului că blochează discuțiile privind bugetul pe 2026.

Până la momentul publicării informațiilor, peste 1000 de persoane votaseră pentru demiterea premierului, în timp ce peste 138 s-au pronunțat împotrivă. Canalul de Facebook Messenger al liderului PSD are aproximativ 4.000 de urmăritori.

Sondaj Grindeanu

Sondaj Grindeanu. Sursa foto: Facebook Messenger

Șir de critici

Disputa dintre cei doi lideri politici s-a amplificat după o ședință a coaliției, după ce premierul Ilie Bolojan a afirmat că s-au stabilit anumite decizii, dar ulterior în spațiul public au apărut poziții diferite.

Amenzi de până la 5.000 de lei pentru cei care culeg sau cumpără ghiocei. Autoritățile avertizează că floarea primăverii riscă să dispară
Trump vrea să se implice personal în alegerea viitorului lider al Iranului. Erdogan, mesaj legat de situația Iranului. Livetext
Sorin Grindeanu a criticat măsurile economice propuse de premier, susținând că acestea favorizează marile companii în detrimentul unor categorii vulnerabile.

„Domnul Bolojan a tăiat la jumătate impozitul pentru multinaționale. Domnul Bolojan și-a revocat singur măsura care oprea externalizarea profiturilor pentru multinaționale. Domnul Bolojan a luat astfel miliarde de lei din buget și i-a lăsat la bogați”, a scris pe Grindeanu pe Facebook.

Partidul Social Democrat, apel către liderii coaliției

La începutul acestei săptămâni, PSD le-a cerut partenerilor de guvernare să trateze cu responsabilitate negocierile pentru bugetul pe 2026, subliniind că alocările trebuie să reflecte politicile întregii coaliții, nu doar ale unor partide.

Reprezentanții PSD au subliniat că Programul de solidaritate are un impact financiar redus asupra bugetului, dar rămâne esențial pentru sprijinirea pensionarilor cu venituri mici, a mamelor și a copiilor din familii vulnerabile.

La finalul mesajului, reprezentanții partidului au atras atenția că responsabilitatea pentru stabilitatea politică revine tuturor partidelor din coaliție, care trebuie să respecte așteptările alegătorilor fiecărui partid.

