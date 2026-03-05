Grindeanu a lansat un sondaj legat de înlăturarea lui Bolojan. Cum arată primele date

Sorin Grindeanu, președintele Partidului Social Democrat (PSD), a lansat un sondaj pe canalul său de Facebook Messenger, unde și-a întrebat susținătorii dacă premierul Ilie Bolojan ar trebui demis imediat după adoptarea bugetului de stat. Aceasta a apărut după valul de amenințări legate de ruperea coaliției.

Sondajul a fost publicat la o zi după ce Sorin Grindeanu l-a acuzat pe șeful Guvernului că blochează discuțiile privind bugetul pe 2026.

Până la momentul publicării informațiilor, peste 1000 de persoane votaseră pentru demiterea premierului, în timp ce peste 138 s-au pronunțat împotrivă. Canalul de Facebook Messenger al liderului PSD are aproximativ 4.000 de urmăritori.

Disputa dintre cei doi lideri politici s-a amplificat după o ședință a coaliției, după ce premierul Ilie Bolojan a afirmat că s-au stabilit anumite decizii, dar ulterior în spațiul public au apărut poziții diferite.

Sorin Grindeanu a criticat măsurile economice propuse de premier, susținând că acestea favorizează marile companii în detrimentul unor categorii vulnerabile.

„Domnul Bolojan a tăiat la jumătate impozitul pentru multinaționale. Domnul Bolojan și-a revocat singur măsura care oprea externalizarea profiturilor pentru multinaționale. Domnul Bolojan a luat astfel miliarde de lei din buget și i-a lăsat la bogați”, a scris pe Grindeanu pe Facebook.

La începutul acestei săptămâni, PSD le-a cerut partenerilor de guvernare să trateze cu responsabilitate negocierile pentru bugetul pe 2026, subliniind că alocările trebuie să reflecte politicile întregii coaliții, nu doar ale unor partide.

Reprezentanții PSD au subliniat că Programul de solidaritate are un impact financiar redus asupra bugetului, dar rămâne esențial pentru sprijinirea pensionarilor cu venituri mici, a mamelor și a copiilor din familii vulnerabile.

La finalul mesajului, reprezentanții partidului au atras atenția că responsabilitatea pentru stabilitatea politică revine tuturor partidelor din coaliție, care trebuie să respecte așteptările alegătorilor fiecărui partid.