Concerte, spectacole și petreceri în toată țara de 8 Martie. Programul evenimentelor dedicate Zilei Femeii

Concerte, spectacole și petreceri în toată țara de 8 Martie. Programul evenimentelor dedicate Zilei Femeii
Ziua Internațională a Femeii este marcată în România printr-un program amplu de evenimente culturale și artistice organizate în marile orașe.

Concerte, spectacole de teatru, musicaluri, conferințe și petreceri tematice sunt programate pe 8 martie, oferind publicului numeroase opțiuni pentru a celebra această zi.

De la spectacole de muzică live în săli de concert și cluburi până la reprezentații teatrale sau evenimente dedicate exclusiv publicului feminin, programul din acest an reunește artiști cunoscuți și producții culturale variate.

Bucureștiul, Cluj-Napoca, Timișoara, Craiova, Bacău sau Alba Iulia se numără printre orașele în care sunt organizate evenimente speciale dedicate acestei zile.

Concerte în sălile de spectacol din București de Ziua Femeii

În Capitală, programul de 8 Martie începe în sălile de concert. La Ateneul Român, de la ora 19.30, artista Analia Selis încheie turneul „Volver”, într-un spectacol dedicat tangoului și muzicii latino, alături de orchestră și invitați internaționali.

În aceeași seară, la Sala Palatului, soprana Irina Baianț susține concertul-spectacol „Scrisorile Julietei”, programat de la ora 19.00.

Evenimentul este structurat în trei capitole tematice și urmărește să creeze o experiență artistică complexă. Artista a transmis un mesaj publicului înaintea spectacolului:

„Pe 8 martie, la Sala Palatului, vom celebra femeia. Forța ei. Fragilitatea ei. Puterea de a iubi. Letters to Juliet este despre voi. Despre curajul de a simți. Despre poveștile pe care le purtați în inimă. Despre iubirea care ne transformă”.

Tot în București, Delia urcă pe scena Hard Rock Cafe de la ora 21.30 pentru un concert special, în cadrul căruia publicul va putea asculta unele dintre cele mai cunoscute piese ale artistei.

Muzică alternativă și lansări de album

Scenele cluburilor din Capitală găzduiesc, de asemenea, concerte dedicate Zilei Femeii. La clubul Quantic, Ana Coman își lansează albumul „Reacții adverse”, într-un concert programat de la ora 20.00.

concert

concert / sursa foto: captură video

În Control Club, Andra Andriucă și Valeria Stoica vor urca pe scenă în cadrul seriei „She’s in Control”, un proiect dedicat vocilor feminine din muzica alternativă românească.

Spectacole de teatru și musical de Ziua Femeii

Programul cultural include și producții teatrale. La POINT, în București, spectacolul „Carne de Tigru”, scris și regizat de Lucas Neagu, este programat de la ora 20.00 și este inspirat din cazuri reale de femicid.

Într-un registru diferit, publicul poate opta pentru comedia „Un gigolo de 2 lei”, prezentată la Teatrul Roșu de la ora 16.30.

Pentru iubitorii de musical, Teatrul Național de Operetă și Musical „Ion Dacian” programează spectacolul „My Fair Lady”, de la ora 18.00, una dintre cele mai cunoscute producții ale genului.

Evenimente culturale în marile orașe

Și alte orașe din țară marchează Ziua Femeii prin spectacole și concerte. La Timișoara, în Sala Capitol a Filarmonicii, psihologul Raluca Anton susține conferința „Relațiile: conexiuni vizibile și invizibile”, dedicată modului în care relațiile influențează identitatea personală.

Tot în Timișoara, Teatrul German de Stat prezintă spectacolul „Șefele”, scris de dramaturgul austriac Werner Schwab.

La Bacău, artista Andia susține concertul „Între lumi”, programat de la ora 19.00 la Teatrul de Vară „Radu Beligan”. În Craiova, pianistul Andrei Irimia și actorul Marius Manole prezintă proiectul artistic „Lumini și Umbre” pe scena Filarmonicii de Stat.

filarmonica

filarmonica / sursa foto: dreamstime.com

În Alba Iulia, trupa 3 Sud Est susține concertul „Amintiri pentru o viață”, în timp ce la Deva publicul poate participa la spectacolul „Simfonia iubirii”, cu Orchestra di Teatro d’Opera Italiana.

Concerte și petreceri în restaurante și cluburi de Ziua Femeii

În paralel cu evenimentele culturale, numeroase restaurante și locații din țară organizează cine festive și petreceri cu muzică live.

În București, restaurante precum Papion sau Casa Jienilor pregătesc seri speciale cu muzică live și meniuri dedicate acestei zile.

Restaurantul Monarh din sectorul 1 organizează, de asemenea, o petrecere tematică pentru Ziua Femeii, descrisă de organizatori drept „un cadru perfect pentru un 8 Martie memorabil”.

La Ballroom Le Blanc este programat un concert susținut de Pepe, alături de solista Alice.

Evenimente similare sunt organizate și în alte orașe. În Cluj-Napoca, Grand Hotel Napoca găzduiește o petrecere cu muzică live și dans, iar la Restaurant DaVinci publicul este invitat la o seară muzicală susținută de Score Band.

La Timișoara, Colosseum Ballroom pregătește un program artistic cu Laura Liță, Dumitru Stoicănescu și Vlad Văcaru, iar Sara Events găzduiește un concert al artistei Alina Giurgiu.

La malul mării, restaurante precum Voila sau La Scoica Land organizează seri cu muzică live dedicate Zilei Femeii.

