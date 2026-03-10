Concediu medical prelungit. Când este posibil și cum se aplică. Ghid pentru angajați

Concediul medical, denumit oficial concediu pentru incapacitate temporară de muncă, se acordă atunci când o persoană nu poate lucra din motive medicale care nu țin de accidente de muncă sau boli profesionale. În mod obișnuit, durata inițială a acestui concediu este de maximum 90 de zile, dar legea prevede posibilitatea prelungirii acestuia în anumite condiții. Durata anuală maximă a concediului medical este de 183 de zile, conform informațiilor disponibile pe site-ul CNPP.

Dacă starea de sănătate a pacientului necesită o perioadă mai lungă, concediul poate fi extins, însă după ziua a 90-a, prelungirea se face doar cu aprobarea unui medic expert al asigurărilor sociale.

În situațiile în care recuperarea nu este completă la finalul celor 183 de zile, medicul poate propune pensionarea de invaliditate.

Excepțional, concediul medical poate fi prelungit peste 183 de zile, pentru cel mult 90 de zile, dacă există șanse reale de recuperare și pentru a evita pensionarea prematură.

De asemenea, legislația permite prelungiri speciale pentru anumite boli sau situații medicale: până la un an pentru boli cardiovasculare, un an și jumătate pentru SIDA sau neoplazii, și pe toată perioada tratamentului pentru tuberculoză sau anumite tipuri de arsuri, inclusiv pentru perioada de recuperare.

„În cazul menținerii incapacității temporare de muncă, concediul medical se poate prelungi, la recomandarea medicilor primari ori a medicilor specialiști din ambulatoriu de specialitate sau spital, în etape succesive de maximum 31 de zile, până la totalul de 90 de zile calendaristice în decursul unui an, socotit de la prima zi de îmbolnăvire.

Medicii specialiști și medicii primari de specialitate care acordă certificate de concediu medical vor comunica medicului de familie concluziile lor privind diagnosticul, rezultatul investigațiilor, precum și recomandările de recuperare. Aceste date vor fi înscrise în evidențele primare ale bolnavului respectiv”, se arată pe site-ul Casei de Pensii Arad.

Recent, Senatul a votat modificări care mențin decontarea primei zile de concediu medical pentru anumite categorii, chiar după decizia Guvernului Bolojan de a reduce plata acestei zile. Bolnavii internați în spital, cei incluși în programele naționale de sănătate și aparținătorii care însoțesc pacienții oncologici la tratament vor beneficia în continuare de prima zi plătită de la buget.

Excepțiile se aplică și concediilor medicale și indemnizațiilor pentru maternitate, pentru îngrijirea pacienților cu afecțiuni oncologice și pentru riscul maternal, conform prevederilor Ordonanței de urgență nr. 158/2005 și modificărilor ulterioare. Astfel, nedecontarea primei zile nu se aplică pentru aceste situații speciale.

Măsura Guvernului, care a intrat în vigoare la 1 februarie, reduce plata primei zile a concediului medical din Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate. Plata zilelor 2-6 revine angajatorului, iar din ziua a 7-a până la vindecare, indemnizația este suportată de FNUASS. În urma acestei schimbări, unii angajați aleg să înceapă concediul medical în weekend pentru a nu pierde prima zi de plată.