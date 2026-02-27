Social

Noi controale pentru angajații români din Italia, aflați în concediu medical. Care sunt riscurile

Noi controale pentru angajații români din Italia, aflați în concediu medical. Care sunt riscurile
Autoritățile italiene au înăsprit verificările în cazul angajaților aflați în concediu medical, pe fondul creșterii numărului de certificate și al suspiciunilor legate de absențe nejustificate, potrivit celor mai recente date publicate de Institutul Național de Asigurări Sociale din Italia (INPS).

Noi controale pentru angajații aflați în concediu medical

În a doua jumătate a anului 2025 au fost efectuate aproximativ 399.000 de controale la domiciliul persoanelor care au declarat că nu pot merge la serviciu din motive medicale.

Datele centralizate pentru trimestrele al treilea și al patrulea arată o majorare de 3,7% a inspecțiilor față de aceeași perioadă din 2024. În paralel, a crescut și numărul certificatelor medicale transmise către autorități.

În total, în ultimele șase luni din 2025 au fost înregistrate aproximativ 14 milioane de certificate, cu 2,8% mai multe comparativ cu anul anterior. Majoritatea covârșitoare, aproape 79%, provin din sectorul privat.

Ce reguli trebuie să respecte angajații

În acest context, INPS a decis să intensifice controalele pentru a limita fenomenul absenteismului. Doar în trimestrul al treilea din 2025 au fost realizate aproximativ 199.000 de verificări medicale, ceea ce înseamnă o creștere de 5,8% față de anul precedent.

Sectorul privat a înregistrat un avans al controalelor de 6,6%, iar sectorul public de 4,1%. În trimestrul al patrulea au fost efectuate alte aproximativ 200.000 de inspecții, cu variații diferite între cele două sectoare: o scădere în mediul privat și o creștere semnificativă în sistemul public.

În total, zilele de concediu medical cumulate în perioada analizată au ajuns la 51,6 milioane în sectorul privat și la 13,4 milioane în sectorul public, cifre care explică presiunea pusă pe sistemul de verificare.

Regulile sunt clare: angajații aflați în concediu medical trebuie să fie prezenți la adresa declarată în anumite intervale orare, pentru a permite eventuale controale. În sectorul privat, persoanele trebuie să fie acasă între orele 10:00–12:00 și 17:00–19:00. În sectorul public, intervalele sunt mai extinse: 9:00–13:00 și 15:00–18:00. În afara acestor ore, deplasările sunt permise fără riscul unor sancțiuni.

Riscă să își piardă locul de muncă

Consecințele pentru cei care nu respectă obligațiile sunt severe. O singură absență nejustificată la control poate duce la suspendarea integrală a indemnizației pentru primele zece zile de concediu medical. La a doua abatere, indemnizația se reduce cu 50% pentru perioada următoare, iar la a treia absență, plata poate fi anulată complet.

În cazuri repetate sau dacă se dovedește că boala a fost invocată în mod fals, angajatorul poate dispune concedierea pentru motiv întemeiat.

