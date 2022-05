Comunitatea de afaceri din România a lansat Angajamentul pentru Mediu

Proiectul este inițiat de eMAG, alături de Fundația Conservation Carpathia și GreenTech, și are scopul de a încuraja și susține companiile din România în a-și asuma obiective măsurabile și a adopta măsuri concrete pentru protejarea mediului înconjurător și pentru prevenirea schimbărilor climatice. Totodată, Angajamentul pentru Mediu își propune să contribuie la reducerea amprentei de carbon a companiilor din România.

Economia se va transforma ca urmare a direcției Uniunii Europene de a-și reduce, până în 2030, emisiile nete de gaze cu efect de seră cu cel puțin 55%, comparativ cu 1990, și de a realiza neutralitatea climatică până în 2050, prin care creșterea economică va fi decuplată de creșterea emisiilor. Angajamentul ajută companiile să se transforme mai devreme, să fie mai rezistente, fără să sufere pierderi.

Angajamentul poate fi accesat de către companiile care își asumă să parcurgă cinci pași: să își calculeze amprenta de carbon, să reducă amprenta de carbon, să compenseze emisiile care nu au putut fi evitate, în mod voluntar, dacă își doresc să ajungă mai repede la net zero, să publice un raport nefinanciar și să adere la o inițiativă globală.

Semnatarii pot beneficia de know-how și instrumente disponibile prin intermediul platformei Angajamentului pentru Mediu www.angajamentpentrumediu.ro, care le pot ajuta să își calculeze amprenta de carbon și să își definească un plan de măsuri concrete pentru reducerea emisiilor de dioxid de carbon.

„Nicio organizație nu poate reuși să susțină schimbarea de care avem nevoie cu toții de una singura, de aceea ne dorim să lucrăm alături de companii din toate sectoarele economice pentru a contribui la un viitor sustenabil. Angajamentul pentru Mediu este primul demers ce reunește mediul de afaceri din România în asumarea unui viitor sustenabil, în acord cu direcția europeană, și reprezintă o oportunitate pentru toate companiile responsabile din România, care vor putea acționa concret pentru reducerea amprentei de carbon. Companiile care se alătură demersului vor beneficia de cunoștințele necesare acestei transformări treptate, care nu generează costuri suplimentare. Această transformare este precum a fost digitalizarea acum 10-15 ani: cu cât începi mai devreme, cu atât vei avea un avantaj mai mare”, a declarat Iulian Stanciu, Președinte executiv eMAG.

Angajament revoluționar

Orice companie poate adera la Angajament, indiferent de domeniul de activitate și indiferent dacă pleacă de la un nivel mare de emisii, întrucât o companie este bună în măsura în care se îmbunătățește. Astfel, Angajamentul este pentru toată lumea.

Prin accesul la conținutul de pe platformă, transformarea nu ar trebui sa fie una costisitoare, ci chiar se pot face optimizări de costuri, cum sunt de pildă cele rezultate în urma utilizării energiei verzi.

Companiile pot folosi participarea la Angajament în poziționarea în fața clienților lor, având în vedere că sustenabilitatea este un criteriu din ce în ce mai important în alegerea bunurilor, serviciilor sau a partenerilor de business.

În misiunea sa de a contribui la conservarea și restaurarea ecosistemelor naturale din Munții Carpați, în beneficiul biodiversității și a comunităților locale, Fundația Conservation Carpathia se alătură acestui demers cu convingerea că, pentru a avea rezultate durabile, este nevoie de implicare din partea cât mai multor organizații non-profit și a comunității de business.

„Fiecare pas pe care-l facem, atât la nivel individual, cât și ca organizații, lasă o amprentă asupra mediului, care este tot mai vizibilă în schimbările climatice pe care le trăim. Dincolo de conștientizarea acestei probleme, credem că este nevoie de pași concreți pe care să-i facem pentru a încetini acest ritm și a schimba felul în care facem lucrurile. Angajamentul pentru Mediu este parte din soluțiile la care au acces companiile pentru a adresa problemele climatice.

Companiile care vor să urmeze acest drum, au ocazia să învețe de la alții sau să îi ajute pe alții să avanseze în direcția reducerii amprentei de carbon a afacerii lor. Ceea ce facem noi la Carpathia pentru natură este susținut și de companii responsabile prin proiecte de CSR, dar în cazul companiilor, impactul major vine din acțiuni ce țin de operațiunile lor directe, tocmai prin asumarea reducerii amprentei lor de carbon”, a declarat Barbara Promberger, Director Executiv Fundația Conservation Carpathia.

La rândul său, GreenTech, în calitate de partener pentru compensarea emisiilor ce nu pot fi evitate, se alătură demersului cu convingerea că acesta va juca un rol important în stimularea companiilor din România să adopte măsuri concrete de reducerea emisiilor, în beneficiul tuturor.

“Obiectivul ambițios al Green Deal, de reducere globală a emisiilor de carbon pe continentul european, nu poate fi atins fără implicarea actorilor principali din piață într-un demers ferm. Credem cu tărie că această platformă este necesară și va juca un rol important în stimularea companiilor din România să adopte măsuri concrete de reducere a emisiilor, cu numeroase beneficii pentru mediu.

De aceea, ne-am alăturat cu entuziasm proiectului, în calitate de partener fondator, punând la dispoziția celor care vin alături de noi, expertiza de peste 20 de ani în reciclare și soluții circulare de revalorificare materială, precum și aceea de unic reciclator european ce a primit validarea Gold Standard pentru emiterea de certificate de carbon pentru piața voluntară a emisiilor”, a declarat Alina Elena Genes, GreenGroup Divizie Reciclare PET – Europa Centrală și de Est.

Prin intermediul singurului proiect de reducere a emisiilor prin reciclarea PET-urilor, acreditat Gold Standard la nivel european, Green Tech închide circuitul deșeurilor de plastic PET, reciclând 2 miliarde de sticle folosite anual și utilizează plasticul recuperat pentru a crea produse noi, cum ar fi granule din PET reciclat, fibre sintetice poliesterice sau banda PET.

Până acum au semnat Angajamentul pentru Mediu companiile: Ascendis, AS Metal, Banca Transilvania, BIT Software, Carbon Expert, Chimica SA, Concelex, Conviv Media, Fundația pentru Sănătate Orhideea SPA, Filip&Co, ING Bank, Pehart, Restart Energy, Smart Living Cycle, SmartPoint și Zentiva.

Despre eMAG

Companie românească fondată în 2001, eMAG este un pionier al pieței de comerț online din România, iar în 2022 a devenit cel mai valoros brand românesc și prima companie de ecommerce care ocupă primul loc în clasamentul Brand Finance. De 20 de ani, compania investește constant în servicii digitale bazate pe tehnologii dezvoltate în România, care ajută clienții să economisească timp și bani, și a creat un ecosistem regional, exportând modelul local cu succes în Bulgaria și Ungaria.

Cu o gamă de produse în continuă creștere atât prin oferta proprie, cât și prin partenerii din Marketplace, eMAG este locul unde oricine poate căuta și comanda orice, de oriunde. Clienții beneficiază de servicii cu valoare adăugată precum livrarea la easybox și livrarea rapidă prin tazz by eMAG, serviciul Genius pentru abonați, 30 de zile drept de retur, returnarea rapidă a banilor prin Instant Money Back, deschiderea coletului la livrare, call center 24/7, finanțare în rate prin eCredit sau servicii de eșalonare a plății precum Buy now, pay later sau Slice it, și aplicația de mobil. www.emag.ro/desprenoi

Despre Fundația Conservation Carpathia

Fundaţia Conservation Carpathia contribuie la conservarea şi refacerea ecosistemelor naturale din Munţii Carpaţi, în beneficiul biodiversităţii şi a comunităţilor locale, prin achiziţionarea, protejarea şi administrarea de păduri şi pajişti alpine. În peste 12 ani de activitate, Fundaţia a salvat de la tăiere 26.900 ha de pădure, a plantat peste 3 milioane de puieţi în zone grav afectate de vechi tăieri neconforme, a creat o zonă de management cinegetic activ pe o suprafaţă de 78.000 ha şi contribuie la bunăstarea comunităţilor din vecinătatea pădurilor protejate prin proiecte sociale, de educaţie şi de dezvoltare de afaceri verzi: www.carpathia.org

Despre GreenTech

Compania românească GreenTech este parte din Green Group, cel mai mare grup integrat de reciclare a deșeurilor din Europa Centrală și de Est. Înființată în anul 2002 la Buzău, GreenTech a deschis calea reciclării deșeurilor PET în România. Cu o capacitate anuală de procesare a deșeurilor PET de 150.000 tone, și fabrici în România, Slovacia și Lituania, GreenTech este astăzi unul dintre cei mai importanți reciclatori pentru deșeuri de ambalaje tip PET din Europa.

GreenTech este și un important producător european de r-PET (granule reciclate pentru uz alimentar) și bandă PET (produs de legătorie), precum și furnizor de fulgi din PET reciclat pentru producția fibrei sintetice poliesterice.