PayU lansează o nouă modalitate de finanțare a cumpărăturilor online, pe platforma eMAG

Soluția PayU de plată prin creditare este disponibilă pentru cumpărători în două opțiuni separate: Cumperi acum, plătești mai târziu (BNPL – Buy now, Pay later), în care cumpărătorul amână plata cu 30 de zile fără costuri suplimentare și plata în patru rate lunare (SLICE IT), prima rată fiind plătită la data efectuării tranzacției, iar restul pe o perioadă de trei luni calendaristice de la aceasta.

Metodele de plată sunt disponibile momentan în versiune Beta pentru clienții eMAG care au un istoric de tranzacționare și plată.

Pentru a beneficia de această soluție de plată, clienții trebuie să-și salveze cardul în contul lor eMAG și să opteze pentru una dintre noile metode de plată în momentul finalizării achiziției.

Nouă metodă de finanțare a cumpărăturilor pe eMAG

Până la finalul acestui an, PayU își propune să ofere aceste metode de plată pentru toți clienții eMAG interesați, printr-un proces simplu de înrolare și aprobare ce necesită un minim de informații din partea lor. PayU plănuiește să ofere această soluție de plată prin creditare tuturor partenerilor săi din România, odată ce va finaliza implementarea proiectului pilot cu eMAG.

„Focusul PayU a fost întotdeauna de a pune la dispoziția comercianților și clienților acestora metode de plată multiple, astfel încât să deservească nevoia de a avea mai multe opțiuni pentru finalizarea unei achiziții în mediul online. În contextul în care numărul de consumatori online este în continuă creștere, ajungând în 2021 la 9 milioane de români1, lansarea unei noi soluții de plată care implică și creditare este un pas firesc pentru PayU. Prin cele două opțiuni de plată cu creditare, pe care le oferim prin platforma eMAG, ne propunem să facilităm accesul la cumpărături online simple, rapide și sigure pentru toți românii care nu au posibilități imediate, încurajând astfel, încă o dată, comerțul electronic local”, a declarat Elena Gheorghe, Country Manager PayU România.

Noua soluție de plată prin creditare lansată de PayU oferă cumpărătorilor online acces mai facil la finanțare și autonomie în ceea ce privește modul în care plătesc, făcând procesul de achiziție mai accesibil pentru aceștia și îmbunătățind puterea de cumpărare.

„Credem că oferta de creditare PayU va transforma viața cumpărătorilor români. Accesibilitatea mai mare la fonduri le va oferi multora confortul de a ști că pot cumpăra ceea ce doresc, atunci când doresc. eMAG a fost partenerul ales pentru faza de pilot, datorită competențelor în zona de tehnologie, a deschiderii de a testa și a dorinței de oferi clienților servicii noi. Este o platformă de încredere, care are ani de experiență în spațiul de retail și așteptăm cu nerăbdare să vedem soluțiile de plată prin creditare PayU încurajând și mai mult creșterea acesteia”, a declarat Martyna Szczepaniak, Head of Consumer Credit, PayU EMEA.

„Cu toții am experimentat, la un moment dat, situații în care aveam mare nevoie de ceva, dar nu aveam destui bani. Sunt sigur că ne amintim cât de frustrant poate fi acest lucru. Cu oferta de creditare PayU, clienții eMAG nu trebuie să mai aștepte, deoarece acum pot cumpăra orice și oricând doresc și pot rambursa ratele într-un mod transparent și convenabil”, a declarat Tudor Manea, CEO eMAG.

Tot ce trebuie să știi despre PayU

PayU este divizia fintech și plăți online a Prosus, un grup global din domeniul online și unul dintre cei mai mari investitori în tehnologie din lume. PayU este principalul furnizor de servicii de plată online în 50 de piețe cu creștere accelerată, preocupat de crearea de servicii financiare de ultimă oră adaptate nevoilor a peste 450.000 de comercianți și milioane de consumatori. Dedicat dezvoltării oamenilor prin intermediul serviciilor financiare și creării unei lumi fără frontiere financiare, în care toată lumea poate prospera, PayU este unul dintre cei mai mari jucători din zona fintech, cu investiții în valoare totală de peste 1 miliard de dolari până în prezent.

În calitate de furnizor de servicii de plată online, implementează peste 400 de metode de plată și platforme certificate PCI pentru a procesa aproximativ 3,2 milioane de plăți în fiecare zi. De asemenea, compania este specializată în produse inovatoare pentru consumatori și întreprinderi mici mijlocii, care îmbunătățesc accesul la servicii bancare și de credit pe piețele care nu sunt deservite de furnizorii tradiționali de servicii financiare.

În 2017, PayU a dezvoltat, LazyPay în India, o platformă alternativă de creditare care oferă soluții de plată prin creditare cum ar fi Small Ticket Credit (Cumperi acum, plătești mai târziu), împrumuturi bazate pe aplicații (împrumuturi personale instant) și credit la punctul de vânzare (Merchant EMI). LazyPay – Cumperi acum, plătești mai târziu – este în prezent live la peste 100 de comercianți precum Byju’s, Swiggy, Flipkart, Makemytrip, Dunzo, Vodafone, Zomato, Bookmyshow, Oyo, Tata Sky și mulți alții.