Cometa interstelară 3I/ATLAS va trece în spatele Soarelui în următoarele zile

Astronomii din întreaga lume urmăresc cu interes apropierea cometei interstelare 3I/ATLAS, care urmează să atingă în curând perihelionul și conjuncția solară, trecând în spatele Soarelui și aflându-se la cea mai mică distanță de acesta. Evenimentul marchează un moment rar în istoria observațiilor cosmice, fiind al treilea obiect confirmat din afara Sistemului Solar, după 1I/‘Oumuamua și 2I/Borisov, potrivit The Guardian.

Cometa interstelară 3I/ATLAS, aflată în aceste zile în apropierea Soarelui, a devenit subiectul unor teorii spectaculoase după ce controversatul profesor Avi Loeb de la Harvard a sugerat că aceasta ar putea avea o origine artificială. Loeb a lăsat să se înțeleagă că traiectoria și comportamentul neobișnuit al cometei ar putea indica o tehnologie extraterestră.

Loeb a afirmat că „dacă vrei să pleci în vacanță, fă-o înainte de 29 octombrie, pentru că nimeni nu știe ce s-ar putea întâmpla atunci”, o frază care a devenit rapid virală.

Datele preliminare obținute de astronomi arată că 3I/ATLAS este un obiect cu trăsături remarcabil de neobișnuite. Observațiile indică o compoziție chimică atipică, o polarizare neobișnuită a luminii și o coadă inversată, cunoscută sub numele de anti-tail, un fenomen rar, dar explicabil prin interacțiunea dintre praful emis de cometă și lumina solară.

Descoperită la 1 iulie 2025 de sistemul automat de detecție ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System), cometa urmează să se îndepărteze din nou spre spațiul interstelar după ce va atinge perihelionul. Controversa a fost pornită de Avi Loeb, care a estimat că există o „probabilitate de 30–40%” ca 3I/ATLAS să nu fie un obiect natural, afirmație considerată exagerată de majoritatea specialiștilor.

Pe 21 octombrie, cometa interstelară 3I/ATLAS a intrat în conjuncție solară, poziționându-se direct în spatele Soarelui și devenind astfel invizibilă pentru telescoapele terestre. În această perioadă, doar sondele orbitale aflate pe Marte și Jupiter pot furniza date indirecte despre evoluția sa. Momentul culminant va fi atins pe 29 octombrie, când cometa va ajunge la perihelion, cel mai apropiat punct de Soare.

Pe măsură ce se apropie de Soare, 3I/ATLAS trece prin procesul de outgassing, în care gheața și praful de la suprafață se vaporizează, formând o coadă luminoasă și afectând ușor traiectoria obiectului. Astronomii vor urmări cu atenție orice abatere neobișnuită după perihelion, pentru a determina dacă schimbările sunt rezultatul unor procese naturale sau dacă ascund fenomene inexplicabile.

După această fază , cometa își va continua drumul, părăsind treptat Sistemul Solar.