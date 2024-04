Monden Comedie românească de succes, disponibilă pe Netflix. Când are loc premiera







Încă un film românesc ajunge pe celebra platformă de streaming, Netflix. Este vorba de Klaus şi Barroso, care îi are în rolurile principale pe Micutzu şi Adrian Nicolae

Încă un film românesc disponibil pe Netflix

„Klaus & Barroso”, un film românesc cu Adrian Nicolae și Cosmin Nedelcu, cunoscut sub numele de Micutzu, în rolurile principale, spune povestea unui barman falit și îndatorat, care apelează la fratele său bodyguard pentru a organiza o petrecere secretă a burlacilor, dar totul scapă rapid de sub control. Premiera filmului „Klaus & Barroso” are loc pe Netflix chiar astăzi, 17 aprilie 2024.

Regizat de Tudor Giurgiu, filmul „Klaus & Barroso” are scenariul semnat de Adrian Nicolae și Cosmin „Micutzu” Nedelcu, în colaborare cu Bogdan Theodor Olteanu. De asemenea, producția este asigurată de Cristian Anastasiu, Ionuț Datcu și Bogdan Theodor Olteanu.

Printre actorii care fac parte din distribuție, alături de Micutzu și Adrian Nicolae, se numără Alexandru Ion, Cezar Antal, Rolando Matsangos, Vlad Drăgulin, Vlad Brumaru, Carol Ionescu, Codrin Boldea, Mădălina Craiu, Alin Florea, Mădălina Stoica, Bogdan Farcaș, Cătălin Nicolau și Alex Mircioi.

Povestea din „Klaus & Barroso”

Tema centrală a noului film românesc „Klaus & Barroso” este situația disperată în care se găsește barmanul Klaus (interpretat de Adrian Nicolae), care este dator către cămătari.

Conștient că nu poate obține rapid suma de câteva mii de euro pe care cămătarii vor să i le recupereze într-un timp foarte scurt, Klaus își cheamă fratele, pe impozantul Barroso (interpretat de Cosmin „Micutzu” Nedelcu), să-l ajute să pună în aplicare singura sa idee pentru a face bani: organizarea unei petreceri a burlacilor fără știrea patronului, într-o seară de luni, la barul unde lucrează. Cu toate acestea, nimic nu decurge conform planului.

Lungmetrajul a avut premiera în cinematografele din România pe 16 ianuarie 2024 și s-a aflat pe primul loc în topul încasărilor din România, după primul weekend în cinema, încasând în box office 1.229.859,65 lei.