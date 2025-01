Economie Disney, lovitură majoră pe piața streamingului. Ce se întâmplă







Walt Disney a declarat luni că va fuziona afacerea Hulu + Live TV cu rivalul mai mic FuboTV, eliminând un obstacol semnificativ pentru lansarea inițiativei sale de streaming sportiv împreună cu Fox Corp și Warner Bros Discovery.

Disney, cea mai mare televiziune pe bază de abonament din America de Nord

Combinarea creează a doua cea mai mare companie de televiziune cu plată online din America de Nord, după YouTube TV, cu aproximativ 6 miliarde de dolari în venituri și 6,2 milioane de abonați. Serviciile oferă pachete de canale asemănătoare cu cele de televiziune prin cablu prin intermediul internetului, oferind o alternativă la abonamentele de televiziune prin cablu sau satelit.

Disney va deține o participație majoritară de 70% în compania combinată Fubo și Hulu + Live, care va fi condusă de CEO-ul și co-fondatorul Fubo, David Gandler. Afacerea exclude activitatea principală de streaming video a Hulu.

Investitorii de pe Wall Street au reacționat entuziast la înțelegere. Acțiunile Fubo, care aveau o valoare de piață de aproximativ 480 de milioane de dolari la închiderea de vineri, au crescut cu aproximativ 260% până la 5,18 dolari în tranzacțiile de după-amiază. Disney a crescut marginal.

Disney, împrumut de 145 milioane de dolari pentru Fubo

Ca parte a acordului, Fubo, un serviciu de streaming live de sport, a cerut luni Tribunalului Districtual din Manhattan să respingă procesul său împotriva Venu Sports, serviciul de streaming planificat de Disney, Fox și Warner Bros Discovery. În cadrul acordului de soluționare a litigiului, companiile vor plăti Fubo 220 de milioane de dolari în numerar, Disney angajându-se, de asemenea, să ofere un împrumut pe termen de 145 de milioane de dolari pentru Fubo în 2026.

FuboTV, în procesul său intentat împotriva celor trei companii în februarie trecut, a acuzat partenerii lui Venu de practici anticoncurențiale care ar împiedica competiția pentru fanii sportului. Problema era o practică cunoscută sub numele de „bundling,” în care distribuitorii de televiziune, precum Fubo, sunt obligați să includă rețele pe care „consumatorii le urmăresc rar” pentru a obține drepturile de difuzare a programelor sportive live de valoare. Fubo a susținut că nu a reușit să obțină drepturile pentru a crea un serviciu centrat pe sport, în stilul Venu.

Interdicție temporară în lansarea Venu

Judecătoarea de district din SUA, Margaret Garnett, a constatat că Fubo avea șanse mari să aibă succes în revendicările sale antitrust și a emis o interdicție temporară care împiedica lansarea Venu.

Partenerii media ai Venu erau programați să apară luni în Curtea de Apel a SUA, pentru a cere instanței să anuleze decizia care a blocat lansarea serviciului de streaming sportiv.

Un ecran afișează logo-ul și simbolul bursier pentru The Walt Disney Company pe podeaua Bursei de Valori din New York (NYSE) în New York, SUA, 14 decembrie 2017. REUTERS/Brendan McDermid/Fotografie de arhivă Cumpărați drepturi de licență, deschide tab nou.

„Colaborarea Disney cu Fubo pare a fi o modalitate de a rezolva un conflict legal ca parte a eforturilor sale de a lansa o inițiativă sportivă cu Fox și Warner Bros”, a declarat Dan Coatsworth, analist de investiții la AJ Bell. „Este un pas înainte, dar mai sunt încă multe obstacole de depășit pentru a face serviciul Venu Sports operațional.”

Reprezentanții Warner Bros Discovery și Fox au refuzat să comenteze.

Disney, acord de licențiere pentru Fubo

Ca parte a anunțului de luni, Disney va încheia, de asemenea, un acord de licențiere care ar permite Fubo să creeze un serviciu axat pe sport, incluzând rețelele de sport și de difuzare ale Disney, cum ar fi ABC și ESPN, precum și ESPN+.

Gandler de la Fubo le-a spus investitorilor că noul acord cu Disney avansează obiectivul de lungă durată al Fubo „de a oferi consumatorilor pachete de conținut flexibile, inovatoare și competitive, în special în jurul sporturilor.”

Acțiunile Fubo au scăzut cu peste 60% în 2024, pe măsură ce creșterea veniturilor companiei a încetinit și competiția s-a intensificat din partea rivalilor mai mari.

Fubo și Hulu + Live TV, parte a pachetului de servicii de streaming al Disney

Fubo și Hulu + Live TV vor continua să fie disponibile consumatorilor ca oferte separate după finalizarea acordului, cu Fubo axat pe sport și știri și Hulu + Live TV ca serviciu de înlocuire a cablului axat pe divertisment.

„Noul produs va fi tranzacționat public sub numele de Fubo și va fi condus de CEO-ul său”, a declarat Ross Benes, analist senior la Emarketer. „Aceasta sugerează că Disney intenționează să renunțe în cele din urmă la a fi operator de televiziune prin cablu și să se concentreze exclusiv pe streaming.”

Hulu + Live TV va continua să fie oferit ca parte a pachetului de servicii de streaming al Disney, care include Disney+, Hulu și ESPN+.

Afacerea include o taxă de reziliere de 130 de milioane de dolari.