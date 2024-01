O celebră actriță, speriată de Micutzu. A povestit tot ce s-a întâmplat la filmări

Actrița Victoria Răileanu a recunoscut că Micutzu, Cosmin Nedelcu, i-a inspirat teamă atunci când au filmat împreună pentru „Klaus și Barroso”. Comendiantul a spus că a rămas șocat să afle asta și că a crezut că oamenilor nu le este frică de el.

Nu i-a venit să creadă

„Mi-a spus Victoria. Am rămas șocat, că eu am crezut că ne înțelegem foarte bine, dar ea, de fapt, era terifiată. Îmi pare rău. Probabil că mai sunt oameni, dar asta este. Să le fie frică. Dacă altfel nu există respect în țara asta, cu frică domnule”, a mai declarat comediantul.

În „Klaus și Barroso”, comediantul joacă un bodyguard, care e stingher în contexte sociale și timid în relația cu femeile. El a declarat că știe mulți bodyguarzi de care mulți se sperie, dar care sunt niște oameni super calmi și blânzi.

„Dar să știi că nu toți bodyguarzii sunt răi sau înfricoșători. Eu am prieteni de foarte mulți ani, care sunt bodyguarzi și sunt printre cei mai plăpânzi oameni din lume și printre cei mai buni și cei mai luminoși. Doar că na”, a mai explicat prietenul lui Cătălin Bordea.

Victoria Răileanu speriată de Micutzu

Victoria Răileanu a declarat că a jucat mult cu Micutzu și că îl respectă foarte mult, dar că l-a început i-a fost frică de el. Aceasta a crezut că actorul este un om dificil, dar s-a înșelat.

„Am jucat mult cu Micutzu. Personajul meu, Vera, nu prea are legătură cu subiectul filmului neapărat. Eu sunt un personaj care vine cu povestea lui, vin cu povestea mea, vin cu treaba mea acolo și fac tot ce pot să-mi duc scopul până la final. Într-adevăr, am de jucat mai mult cu Cosmin, ceea ce m-a încântat atât de tare, pentru că eu am mai lucrat cu el acum mai mulți ani, când am fost într-un proiect împreună, și întotdeauna am avut un respect foarte mare pentru el și, în același timp, și o teamă de el, ceea ce i-am spus și recent. I-am spus că mi-a fost teamă de el la început”, a povestit Victoria Răileanu pentru Ego.

Micutzu, un om greu de abordat

Actrița a mai spus că acesta este un om extrem de serios și că nu a știut la început cum să îl abordeze. Victoria Răileanu a realizat că Micutzu este om băiat foarte blând și generos.

„E ditamai omul, este așa de serios uneori și mi se părea că nu știam cum să-l iau, cum să vorbesc cu el și cum să-l abordez. Dar este un băiat atât de blând, de drăguț și de generos. Așa că ne-am înțeles superbine la filmări”, a explicat amuzată Victoria Răileanu, pentru sursa citată.