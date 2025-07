Colonia del Sacramento (VII)

Binevenită cronologic spre finalul sejurului la Buenos Aires, vizita de o zi în Colonia del Sacramento ne-a adus satisfacția explorării celui mai vechi și bine conservat oraș colonial din Uruguay, unicul loc din America de sud unde stilurile arhitectonice spaniol și portughez au fuzionat și nu vom întâlni obsedanta tablă de șah a pavimentelor urbane impuse prin lege de de coloniști.

Pentru a ajunge la Colonia del Sacramento am traversat Rio de la Plata cu feribotul. Dis de dimineaţă, cu micul dejun la pachet, am fost transferaţi la terminalul fluvial. În sala de așteptare, timpul a trecut foarte repede și plăcut, grație aromei de cafea răspândite de un agregat digital complex- prăjitor și moară de cafea-, conectat printr-o bandă rulantă cu cupe la expresoarele dintr-un cafe bar. Linia tehnologică de la sacul de cafea cu boabele natur și până la ceașca cu produsul finit aburind stârnea curiozitate și tentații irezistibile.

Traversarea Rio de la Plata a durat puțin peste o oră. Înainte de a ieși din terminalul urugayan am trecut prin filtrul de control al Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare , menit a preveni introducerea a produselor agro-alimentare străine. Restricțiile fito-sanitare sunt impuse chiar și între provinciile aceluiași stat, cum este cazul Argentinei

Ghidul local care ne-a întâmpinat, o tânără absolventă de istorie și arheologie nu s-a complinit prea armonios cu ghidul român, fiind repetat și obstinant întreruptă din explicațiile oferite, așa că prea mare lucru nu am înțeles.

Am deschis ghidul Google și am aflat că orașul are multe case vechi construite de pe vremea coloniștilor portughezi, fondatorii așezării la mijlocul secolului al XVII-lea, declarate oraș în anul 1680, iar cartierul său istoric este un sit al patrimoniului mondial U.N.E.S.C.O.

Colonia del Sacramento este situată la vârful unei peninsule scurte cu o poziție strategică pe malul de nord al Río de la Plata, cu fața la Buenos Aires. În regiune, Cartierul Istoric din Colonia este singurul exemplu de plan urbanistic care nu se conformează grilei rigide de „tablă de șah” impusă de Spania în temeiul „Legii Indiilor”.

Pe parcursul distrugerilor și ocupațiilor succesive ale teritoriului său, Cartierul Istoric a dobândit eterogenitatea urbană și arhitecturală care îl caracterizează: la contribuțiile portughezilor și spaniolilor s-au adăugat cele ale artizanilor care au emigrat acolo în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Toate clădirile sale modeste, atât în ceea ce privește dimensiunile, cât și aspectul lor, sunt o mărturie deosebit de interesantă a fuziunii singulare a tradițiilor portugheze și spaniole, care este evidentă în metodele de construcție utilizate. Clădirile civile și religioase cu pereți lungi de piatră, spalier din lemn și acoperișuri din țiglă dezvăluie o excelentă cunoaștere a sistemelor tradiționale de construcție și contribuie la unitatea arhitecturală specifică Cartierului Istoric.

Natura deosebită a Colonia del Sacramento se bazează și pe peisajul său urban, un amestec de artere largi și piețe mari, cu străzi înguste pietruite și mai multe spații private. Numeroasele terase ale micilor restaurante invită turiștii la experiențe gastronomice unicat, cu mâncăruri tradiționale uruguayene, bazate pe carne de vită, porc, ovine, chivitos, paste, pește și fructe de mare. Colonia del Sacramento își produce propriul vin, lichioruri, brânză, marmelade și grappas (un brandy pe bază de struguri).

Localurile familiale sunt modeste, curate, cu o ambianță primitoare și, ceea ce tentează clienții, oferă porții generoase și gustoase de mâncare, la prețuri mai mult decât convenabile.

Am vizitat centrul istoric și principalele obiective ale acestuia, un atelier- magazin de prelucrare-vânzare a pietrelor semiprețioase, după care, fiind și ora prînzului, o ploaie ne-a gonit să ne adăpostim prin micile restaurante familiale, saturate de istoria și misterele locului.

Înainte de a ne deplasa în port pentru a reveni la Buenos Aires, ghida locală nu a cedat până nu a terminat turul de oraș, conform programului și politicilor de informare ale Ministerului Culturii și Educației al Republicii Uruguay.

Mateando - obiceiul de a servi ceaiul în comun

Mate – băutura infuzată tradițională din America de Sud, bogată în cofeină – este un element de bază al stilului de viață pentru oamenii din Uruguay, Argentina, Paraguay și Chile.

Oamenii își poartă ceașca specială (perechea, pronunțat ma-teh) cu ei peste tot, folosind un suport pentru a ține balonul termos, yerba (ceaiul), mate (tărtăcuța) și bombilla (un tub perforat din oțel), astfel încât să nu rămână niciodată fără ea, împărtășind adesea cu familia, prietenii și chiar cu străinii. „Mate” este un obicei în aproape fiecare gospodărie din Uruguay. Este o tradiție, un simbol al culturii locale. Se împarte mult mai mult decât o băutură, se împarte și timpul cu ceilalți, pentru a se asculta unii pe alții. Pandemia a determinat întreruperea obiceiului de a oferi mate și altor persoane, iar străinii sunt mai circumspeți în a accepta bombilla ca ustensilă colectivă.