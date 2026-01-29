Istoria Campionatului Mondial. Brazilia - 1950, eșecul care a obsedat zeci de ani o națiune

Campionatul Mondial a luat o pauză de 12 ani, între 1938 și 1950, din cauza celui de-Al Doilea Război Mondial. Cu o Europă devastată de conflict, fotbalul s-a pus totuși în mișcare la scurt timp. În 1950, FIFA acordă dreptul de organizare a World Cup, Braziliei, țară ferită de problemele care măcinaseră „Bătrânul Continent”.

Oficialii forului mondial au dus multă muncă de convingere cu reprezentanții federațiilor europene, pentru a participa la turneu. Rănile războiului erau deschise. Italia era câștigase ultimele două ediții și nu ar fi vrut să plece în Brazilia. Asta pentru că în 1949, mare parte dintre internaționali, componenți ai echipei AC Torino, muriseră în accidentul aviatic de la Superga.

Ei au traversat Atlanticul până în Brazilia cu un vapor, nu au zburat. Italienii și gazdele s-au calificat automat. Șapte locuri au fost alocate Europei, 6 Americii și unul Asiei. Din proaspătul bloc comunist a participat Iugoslavia, iar URSS, Cehoslovacia și Ungaria au refuzat. Nici naționala României n-a ajuns în Brazilia și a întrerupt șirul celor trei participări consecutive.

Interesant este că India a refuzat să mai participe și a invocat regula FIFA, care interzicea fotbaliștilor să evolueze desculți. O altă cauză a fost legată de costurile deplasări, deși forul mondial deconta banii. De asemenea, Franța și Belgia s-au retras și ele.

S-au format patru grupe, din fiecare mergând mai departe câștigătoarea. Apoi s-a ajuns la o grupă compusă din Brazilia, Uruguay, Suedia și Spania. Marea favorită era țara gazdă, care îi spulberase pe suedezi cu 7-1 și pe spanioli cu 6-1. În ultima etapă, brazilieni au înfruntat Uruguay-ul pe „Maracana”, în fața a 200.000 de spectatori.

Țara se pregătea de sărbătoare, victoria finală era ca și sigură, mai ales că gazdele aveau și varianta unui rezultat de egalitate. Brazilia a deschis scorul în minutul 47 prin Friaca, uruguayenii au lovit de două ori prin Schiaffino (66) și Ghiggia (79) și au devenit din nou campioni mondiali, după performanța din 1930. „Trei persoane au adus liniștea pe Maracana: Papa, Sinatra și cu mine”, avea să fie declarația lui Ghiggia, după mulți ani.

Brazilia a intrat în doliu după acel eșec de neuitat, care a devenit un sindrom național. Ca o palidă consolare, Ademir, jucătorul gazdelor, a fost golgheter, cu 9 reușite.