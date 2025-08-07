Coliva, desertul românesc reinventat: Cum a luat naștere brandul Mori

A fost lansată o nouă ediție a podcastului „Picătura de Business”, pe canalul de YouTube „Hai România”. Sorin Andreiana, redactor-șef al revistei Capital, a discutat cu Ioana Mihai, creatoarea Mori: Colive de Viață, despre începuturile uneia dintre cele mai originale afaceri culinare din România.

La doar 16 ani, Ioana avea o idee neobișnuită: „Am vrut să deschid o cofetărie care să vândă doar colivă. Să poți să te duci oricând ai poftă de colivă, fără să moară nimeni sau să fie vreun parastas.” Deși în jur oamenii vorbeau despre medicină sau politehnică, ea își urma visul. „Pasiunea pentru colivă mi-a venit din copilărie, bunica făcea cea mai bună colivă din lume. În familia noastră, nunti și botezuri nu erau atât de multe, dar înmormântările și parastasele erau sărbători ritualice, unde coliva era desertul final.”

Pentru Ioana, coliva este mai mult decât un desert: „Coliva este spiritul românilor, este comuniunea, viața și râsul. Pentru mine, coliva a fost mereu despre viață, nu despre moarte.”

În paralel cu pasiunea pentru desert, Ioana a descoperit și o altă dragoste – strategia de brand: „La 16 ani, în 2005, am început să mă interesez de strategie de brand, un domeniu care era abia la început în România. Am văzut că poți crea un «sertar» în mintea oamenilor, să pui un cuvânt care să devină asociat cu un brand. Mi s-a părut o combinație perfectă între analiză de business și creativitate.”

Anii au trecut, iar visul nu a plecat niciodată din mintea Ioanei. „Am spus mereu că într-o zi o să deschid această afacere, chiar dacă oamenii nu mă luau în serios. Am făcut marketing, comunicare, publicitate, iar în 2022 am câștigat un concurs intern în cadrul Publicis Groupe, cu un premiu de 10.000 de euro, care finanța visurile angajaților.”

Cu acești bani și cu un sprijin de la Startup Nation, în aprilie 2024, Ioana a lansat Mori: Colive de Viață: „A fost o coincidență frumoasă să deschid brandul chiar pe 1 aprilie. Nu am programat-o, dar a fost perfect.”

Prima colivă făcută de Ioana a fost cu emoții mari, acasă, singură, cu mama alături prin telefon: „Mama mi-a dat niște rețete secrete. Am pus multă aromă, foarte puternică. A fost o mică răzvrătire, pentru că mama încă spune că asta nu e colivă. Dar eu fac business-ul meu.”

Această combinație între tradiție și reinterpretare modernă stă la baza Mori. Pentru Ioana, coliva este un desert care transmite „memento mori”, o invitație să te bucuri de viață. „Am vrut să dau viață colivei și să îi ofer un loc demn în cultura gastronomică românească.”

Pasiunea pentru colivă a Ioanei Mihai prinde viață în fiecare sortiment. Aflați mai multe și comandați online pe moridepofta.ro.