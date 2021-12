Colaps total la Dinamo, Mircea Rednic a fost concediat după eșecul cu Farul. S-au năruit planurile pe care le avea antrenorul

Mircea Rednic a fost dat afară de la Dinamo, marți după amiază, după ce „roș-albii” suferiseră o nouă înfrângere în campionat, pe teren propriu, scor 0-2 cu Farul Constanța, pe teren propriu. Echipa din Ștefan cel Mare este amenințată de retrogradare, iar șefii au vrut să creeze un șoc în pauza competițională. Astfel, locul „Puriului” va fi luat de Flavius Stoican, antrenor care a avut o trecere meteorică pe la FC „U” Craiova în acest sezon.

Mircea Rednic a fost pus pe liber după o primă jumătate dezastruoasă de sezon

Acolo de unde a fost dat afară de Adrian Mititelu, pentru că nu i-a respectat ordinele. „Subsemnatul, Mureșan Iuliu Paul, administrator special al debitoarei DINAMO 1948 S.A., (în reorganizare judiciară, in judicial reorganisation, en redressement) (…), vă aducem la cunoștință următoarele:

1. Contractul de activitate sportivă încheiat între clubul DINAMO 1948 S.A., (în reorganizare judiciară, in judicial reorganisation, en redressement) și Domnul Mircea Rednic și-a încetat efectele cu efect imediat azi, 21 Decembrie 2021.

2. Începând de mâine, 22 Decembrie 2021, calitatea de antrenor principal al DINAMO 1948 S.A. – în reorganizare judiciară, in judicial reorganisation, en redressement, va fi preluată de Domnul Flavius Stoican.

Cu stimă, Administrator special al DINAMO 1948 S.A., în reorganizare judiciară, in judicial reorganisation, en redressement Mureșan Iuliu Paul”, a fost anunțul pe care l-au publicat șefii echipei Dinamo pe contul de Facebook.

Antrenorul nu se aștepta să fie concediat după eșecul cu Farul

„Nu-mi convine situația. Dar am pierdut 3 fundași centrali, doi ieri, azi unul, la încălzire. Mai mult de jumătate din echipă a lipsit, dacă îi luăm în calcul și pe cei suspendați. Chiar și așa, nu ne-am prezentat rău. Ok, eșecul e eșec, dar n-am avut ce să fac. A fost un joc util, am mai dat șansă unor jucători care au evoluat mai puțin.

Din ianuarie încolo, accept să fiu judecat. Până acum, n-a fost ușor. Farul e o echipă omogenă, joacă de ani buni împreună. Au jucători buni, le lași spațiu, te judecă. Nu mi se pare corect ca unui apărător de la Dinamo să îi strecori mingea printre picioare”, spunea Rednic după eșecul cu Farul.