Irina Fodor are un salariu uriaș la Asia Express: Se câștigă bine și din televiziune

Irina Fodor este plătită regește pentru rolul său de prezentatoare a emisiunii Asia Express, dar puțină lume știe că a fost la un pas să fie prezentatoare de știri sportive.

Irina Fodor suferit deoarece nu a reușit să devină prezentatoare de știri sportive. Soția lui Răzvan Fodor a spus povestit că totul se întâmplase „în ultimul an la facultate, atunci când am dat o probă pentru prezentatoare de știri sportive. Aveam zero experiență, evident că nu am luat”

Mai mult, prezentatoarea de la Asia Express a recunoscut că „atunci am fost destul de amărâtă, dar destinul avea alte planuri pentru mine, când aveam să fiu pregătită. Iar ce fac astăzi mi se pare că mi se potrivește mult mai bine”.

Ce salariu are acum ca prezentatoare

Fanii emisiunii Asia Express au vrut să afle câți bani primește ca prezentatoare. Pe surse se crede că Irina Fodor ar fi primit pentru acest sezon salariul de 25.000 de euro. Soția lui Răzvan Fodor este și un influencer de succes de unde mai câștigă niște bani.

Fodor a declarat că dacă muncești „poți să câștigi bine și din televiziune, și din online. Important este să iei în serios proiectele și să le duci la capăt cât poți de bine, indiferent că sunt online sau la TV”.

Irina Fodor, despre problemele de la Asia Express

Prezentatoarea a vorbit și despre cele mai mari probleme pe care le-a avut la Asia Express și de ce se simte vinovată față de concurenți: „Acum doi ani am făcut o alergie puternică la soare când eram în Mexic. Dar ceva foarte greu de ținut sub control. Ideea este că de atunci am promis doctorului că o să stau cât pot de cuminte și chiar dacă am factor de protecție, dacă simt că arde foarte tare o să-mi iau umbrela”.

Irina Fodor a mai spus că „Momentul în care decid să iau umbrela este un moment în care mă simt foarte rușinată față de concurenți, pentru că ei stau acolo cu tot soarele acela în cap și curg apele pe ei și le e, probabil, la fel de rău precum îmi e și mie”, a spus ea, potrivit retetesivedete.ro.