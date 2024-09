Monden Dezvăluiri făcute de Betty Salam la America Express: Eu nici la școală nu am mers singură







Betty Salam a făcut dezvăluiri despre viața sa în momentul în care a venit vorba despre capacitățile sale fizice la America Express. Fiica lui Florin Salam a explicat că există un motiv pentru care, din punct de vedere fizic nu este tocmai în formă.

Dezvăluirile șocante ale fiicei lui Salam

Fata lui Florin Salam a fost un copil protejat de tatăl său, mai ales că a rămas fără mamă când era destul de mică. Tatăl său a încercat să suplinească acest lucru asigurându-se că nu e niciodată singură. ”Nici măcar la școală nu am fost singură, nici măcar la magazin nu am fost singură”, a spus Betty Salam.

Dezvăluirile au fost făcute în cadrul emisiunii concurs America Express. Atunci când a venit vorba despre calitățile fizice ale fiicei lui Salam, Irina Fodor a explicat că știe că a avut o situație specială. Pe de altă parte, strădaniile fiicei lui Salam au dat roade. Cu toate acestea, ea a ținut să le adreseze un mesaj internauților.

”Este ușor să vorbiți de pe canapea”

”Poate că pe unii dintre voi v-am dezamăgit fiindcă nu am avut energia necesară. Dar noi am făcut tot posibilul să ducem probele până la capăt. Să cazi din prima zi din neatenție și nepregătită pentru situație. Asta pentru că nimeni nu a știut că după multe ore de zbor vom intra direct în priză, iar eu am fost foarte frustrată. Deoarece am știut că-l voi încetini pe Cătălin și starea mea nu va fi tocmai bună. Sunt o persoană mai sensibilă de fel, știut, poate nu pare.

Însă observ și comentariile, dar este ușor să vorbiți de pe canapea. Fiindcă așa făceam si eu uitându-ma la sezoanele trecute, înainte să fac parte din acest proiect. La TV părea totul ușor, dar am învățat multe. Iar voi să învățați să nu mai judecați, pentru că nu știți prin ce au trecut toți ceilalți colegi, cât și noi. Eu vă iubesc și vă mulțumesc tuturor în parte”, a scris Betty Salam pe Instagram.