Monden Ioniță de la Clejani, decis să își schimbe viața, după moartea lui Silviu Prigoană







Moartea a lui Silviu Prigoană i-a șocat pe cei care l-au cunoscut îndeaproape. Ioniță de la Clejani se numără printre artiștii care aveau o relație bună cu fostul afacerist. După plecarea sa fulgerătoare, soțul Vioricăi și-a arătat regretul și a vorbit despre goana oamenilor după bogăție.

Ioniță de la Clejani, despre moartea lui Silviu Prigoană

Silviu Prigoană s-a stins marți, 12 noiembrie 2024, într-un restaurant din Bran. Afaceristul s-a prăbușit la pământ, după ce a avut o criză de tuse. Medicii ajunși la fața locului au încercat să îl resusciteze, însă ulterior au fost nevoiți să declare decesul.

Vestea morții fostului soț al Adrianei Bahmuțeanu a stârnit numeroase reacții în spațiul public. De altfel, majoritatea cunoscuților săi și-au arătat nemulțumirea privind modul în care familia a ales să îl înmormânteze.

Goana după bogăție

În opinia artistului, decesul lui Silviu Prigoană ar reprezenta o adevărată lecție de viață. Mai mult, Ioniță de la Clejani susține că vestea l-a făcut să reflecteze asupra aspectelor cu adevărat esențiale ale vieții. El le-a transmis un mesaj colegilor de breaslă, menționând că goana după lucrurile lumești nu mai contează înainte de ceasul morții.

„Pentru mine, moartea lui Silviu Prigoană este o lecție. Am stat, am analizat și am ajuns la concluzia că muncim ca nebunii. Tragem să avem și ce facem cu toate pe care le adunăm? Nimic, odată faci poc și ești gata! Când te duci, nu iei nimic cu tine!”, a spus artistul, arată Fanatik.ro.

Ioniță de la Clejani, ajutat de Silviu Prigoană

Cunoscutul lăutar susține că moartea afaceristului l-a determinat să se gândească mai mult la lucrurile importante din viața lui. În plus, el a precizat că Silviu Prigoană l-a ajutat la un moment dat.

„Un om extraordinar, ne-a ajutat atunci foarte mult. Eu apreciez trei oameni importanți din România, iar Silviu Prigoană se număra printre ei. Îi ascult când merg la podcasturi și citesc tot ceea ce spun ei. Primul este Ion Țiriac, pentru care am un respect deosebit și îmi place tot ceea ce spune. Al doilea este Silviu Prigoană, pentru învățăturile sale de viață și apoi, inegalabilul Mitică Dragomir”, a mai spus el.