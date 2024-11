Politica Primele declarații după bilateralul Sandu-Erdogan. Regiunea găgăuză vrea dialog cu autoritățile centrale







Republica Moldova. După boicotarea grupului de lucru parlamentar privind Găgăuzia, unii lideri din regiunea găgăuză nu exclud reluarea discuțiilor cu autoritățile centrale. Președinte Adunării Populare a UTA Găgăuzia, Dmitri Constantinov, dă de înțeles că, cel puțin pe platforma parlamentară, Comratul este gata să reînceapă dialogul.

Comratul nu exclude reluarea dialogului pe axa Chișinău-Comrat

Dmitri Constantinov, cunoscut ca unul dintre cei mai activi parteneri politici ai lui Ilan Șor în regiunea găgăuză, își schimbă macazul. Acesta a început să vorbească despre o posibilă reluare a dialogului cu autoritățile centrale. Președintele Adunării Populare, care a participat la evenimentul de constituire a blocului Victorie, așteaptă, totuși, un prim imbold de la Chișinău.

„Ne așteptăm ca puterea să-și schimbe atitudinea față de autonomia noastră și dorim să anunțăm cu responsabilitate că suntem, ca întotdeauna, pregătiți pentru dialog, pentru reluarea lucrărilor comisiei de lucru. Așteptăm pași reciproci”, a declarat Dmitri Constantinov, pentru Moldova 1.

Experții din regiune, citați de aceeași sursă, nu exclud că dezghețarea relațiilor ar fi urmare a bilateralului Sandu-Erdogan.

Maia Sandu: Găgăuzia, o punte între țările noastre

Săptămâna trecută, Maia Sandu a discutat cu președintele turc, Recep Tayyip Erdoğan, la Bacu, proiectele de perspectivă pentru regiunea găgăuză. Deși la scrutinul prezidențial locuitorii din UTA Găgăuzia i-au oferit peste 97 la sută din sufragii contracandidatului său, Sandu spune că dezvoltarea regiunii rămâne o prioritate pentru țara întreagă.

Întâlnirea a avut loc marja celei de-a 29-a sesiuni a Conferinței Națiunilor Unite despre schimbările climatice, COP29, găzduită de Azerbaidjan.

„La Baku, am avut discuții constructive cu lideri care împărtășesc dorința de stabilitate și dezvoltare pentru regiunile noastre. Împreună cu președintele Turciei, Recep Tayyip Erdoğan, am vorbit despre pace și stabilitate în regiune. Despre creșterea comerțului și investițiilor turcești în Moldova. De asemenea, am subliniat rolul Găgăuziei ca o punte între țările noastre. Ne-am angajat să lucrăm împreună pentru a conserva limba și cultura găgăuză, o parte valoroasă a identității Republicii Moldova”, a declarat Maia Sandu.