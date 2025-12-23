Codul de procedură penală, modificat. Executările silite, simplificate prin lege

Camera Deputaților a adoptat marți proiectul de lege care modifică Codul de procedură penală, inițiativă a senatorului PSD Robert Cazanciuc, menită să reducă durata proceselor și să degreveze instanțele de un volum mare de dosare. Proiectul a fost votat cu 259 de voturi „pentru” și urmează să fie transmis spre promulgare.

Potrivit lui Robert Cazanciuc, legea elimină o procedură care supraaglomera judecătoriile și prelungea inutil procesele? „Actualul mecanism de încuviințare a executării silite presupune ca, după pronunțarea unei hotărâri definitive, creditorul să ceară executorului să o pună în aplicare, iar executorul trebuie să ceară aprobarea unui alt judecător, deși hotărârea are deja putere executorie. Există astfel o verificare dublă, fără sens, care supraaglomerează instanțele și prelungește durata proceselor civile”.

Fostul ministru al Justiției a mai spus că eliminarea acestei redundanțe va permite instanțelor să se concentreze „acolo unde este cu adevărat nevoie, oferind cetățenilor un sistem de justiție mai rapid, mai eficient și mai accesibil”. În prezent, pe rolul instanțelor se află aproximativ 3,5 milioane de dosare, dintre care un milion la judecătorii, iar jumătate vizând procedura de încuviințare a executării silite.

Cazanciuc a prezentat și alte direcții pentru creșterea eficienței justiției, subliniind importanța resurselor umane calificate. „Este esențială identificarea, selectarea și promovarea resurselor umane care au vocația de a fi magistrați, precum și o pregătire profesională care să le asigure independența și dorința de a împărți dreptatea pe bază de lege, probe și conștiință”, a spus el.

Senatorul a menționat, de asemenea, necesitatea accelerării informatizării și dezvoltării infrastructurii judiciare. „La acest capitol așteptăm ca Guvernul să deblocheze finanțarea pentru Cartierul Justiției, așa cum prevăd legile adoptate de Parlament”, a adăugat Cazanciuc.

O altă direcție vizează reducerea numărului de cauze care ajung pe rolul instanțelor. „Degrevarea instanțelor se poate face prin eliminarea balastului judiciar, respectiv a cauzelor care nu ar trebui să ajungă în instanță sau a celor repetitive, fie prin intervenții legislative, fie prin folosirea mijloacelor alternative de soluționare a litigiilor, precum medierea sau arbitrajul”, a explicat senatorul PSD.