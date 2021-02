Clotilde Armand consideră că Adăpostul Odăi trebuie închis „urgent”.

Decizia vine în urma mai multor discuții avute cu reprezentanţii mai multor asociaţii pentru protecţia animalelor.

Recent, în spațiul virtual au apărut mai multe postări, inclusiv din partea asociației Kola Kariola, în legătură cu Adăpostul Odăi.

Clotilde Armand vrea să închidă Adăpostul Odăi

„Am avut astăzi o întâlnire cu reprezentanţii mai multor asociaţii care luptă de mulţi ani pentru protecţia animalelor despre situaţia de la Odăi şi concluzia este una foarte clară: Lagărul Odăi trebuie închis urgent!

Iar primăria Sectorului 1 sub conducerea mea îşi asumă să deschidă patru centre de sterilizare în Sectorul 1! Mulţumesc celor care au participat la această întâlnire şi îi asigur de toată deschiderea Primăriei Sectorului 1”, a scris Clotilde Armand, vineri, pe Facebook.

În dreptul postării primarului din Sectorul 1 este atașat și un clip video. În acesta, un reprezentat Kola Kariola afirmă că Adăpostul ar trebui cedat unui ONG care să se ocupe de el prin fondurile alocate de Primărie.

„Nimeni nu va adopta 750 de câini, câţi sunt în prezent la Odăi, dar prin relocarea lor în adăposturile din România în care pot fi îngrijiţi corespunzător li se cresc şansele de a fi adoptaţi.

Lagărul Odăi este cel în care mureau zeci de câini, deoarece nu erau îngrijiţi corespunzător şi a spus că, de joi după-amiaza, câinii de aici au rămas fără îngrijitori, în contextul neînţelegerilor dintre autoritatea locală şi Romprest”, a spus reprezentantul Kola Kariola.

Kola Kariola i-a atras atenția primarului în legătură cu Adăpostul Odăi

Cu doar două zile în urmă, Asociația Kola Kariola semnala pe Facebook faptul că primarul din Sectorul 1 nu i-a băgat în seamă. Cei de la Kola Kariola acuză „războaiele politice” purtate de primărie și menționează că aceasta vor duce la „pierderi de vieți”.

În același timp este subliniat și faptul cel mai important aspect al acestei probleme este îngrijirea câinilor. Cum va fi asigurată aceasta?

„Doamna Clotilde Armand si dvs v-am lasat un mesaj, pentru ca doream sa lamurim niste aspecte legate de adapostul pe care Primaria Sector 1 il are in gestiune. Si ati ales sa ma ignorati, ca mai toata clasa politica.

Atunci o sa scriu aici, pentru ca trebuie tras un semnal de alarma.

Razboaiele dvs politice vor duce la pierderi de vieti. Anularea contractului cu Romprest pune in pericol viata a 750 de caini din adapostul Odai. Este in custodia primariei pe care o conduceti. Sau nu ati avut in vedere acest aspect?

Personalul care ingrijeste acesti caini, hrana, apa, curatenie, este personal angajat Romprest. Cainii aia si asa au conditii vai mama lor. Macar cineva zilnic le facea curat, le punea hrana si apa curata. Nu o sa mai aiba cine”, se arată în postare.

Îngrijitorii de la Adăpostul Odăi sunt angajați Romprest

Va veti duce dvs personal sa faceti asta? Cum ati strans si gunoaiele din sector 1?

Si nu ca nu stiati ca acei ingrijitorii ai cainilor sunt de la Romprest, stiati…pentru ca le-ati spus zilele trecute ca nu or sa mai aiba de lucru.

V-am sunat sa lamurim situatia, v-am trimis mesaj. Ati ignorat.

Se zvonea de multa vreme ca vreti sa desfiintati adapostul de la Odai. Va bazati pe adaposturile ASPA? Se va ajunge la suprapopulare si implicit la uciderea acestor caini, de care ca veti face direct raspunzatoare”, se arată în postarea făcută de asociație pe Facebook.