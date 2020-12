Într-un comunicat de presă, reprezentanții companiei susțin că au hotărât să reia activitatea de colectare a deșeurilor din respect pentru cetățeni, pentru a-și demonstra responsabilitatea față de serviciul pe care îl prestează. Reluarea serviciului de colectare se va face chiar din prima zi a Crăciunului, din 25 decembrie.

„Pentru a evita atragerea în acest lanț de ilegalități, sancționate contravențional, deocamdată, de autoritățile de mediu, a unor instituții sau persoane care nu au nici o vină, în afara acestei fatalități de a fi în subordinea Doamnei Primar, Romprest își asumă integral și unilateral, fără nici o mediere sau negociere prealabilă cu reprezentanții Autorității, reluarea activității de colectare a deșeurilor din depozite necontrolate în regim de normalitate, începând cu data de 25.12.2020”, se arată în comunicatul de presă.

Reprezentanții Romprest au arătat că, în ultima lună, au fost supuși la presiuni foarte mari, fiind acuzați de practici ilegale și amenințați cu rezilierea contractului de prestări servicii în Sectorul 1, însă, ulterior, s-a dovedit că și-au făcut treaba „ireproșabil”.

„În ultima lună, s-a încercat cu obstinație atragerea oprobiului public asupra noastră. Am fost acuzați de practici nelegale, am fost catalogați drept mafie și am fost chiar amenintați cu rezilierea „în cateva zile” a contractului de delegare pentru prestarea unui serviciu de utilitate publică. Ne-au fost adresate, informal, pe rețele de socializare, mesaje în termeni adecvați rechizitoriilor din sălile de judecată, dar complet inadecvați discursului public al unei autorități a statului român, respectiv al unui primar ales prin vot popular”, se arată în comunicatul Romprest.

Primăria nu a respectat dispozițiile legale

Conform sursei citate, dincolo de toate, toate aceste presiuni denotă reaua-credință a reprezentanților Primăriei, iar acest lucru s-a văzut după ce Garda de Mediu a sancționat cu amendă Primăria Sector 1, prin primarul Clotilde Armand.

„Toate aceste acțiuni s-au concentrat într-un timp foarte scurt, fapt ce denotă nu doar totala necunoaștere și, mai grav, ignorare a situației de fapt și a impactului major asupra mediului, ci și lipsa oricărei intenții, legitime în alte circumstanțe, de înțelegere și, ulterior, de conciliere a unui pretins conflict de natură contractuală, evident inventat și el. Și, dacă mai era cazul să amintim, denotă reaua-credință”, se mai precizează în comunicatul de presă, care continuă:

„S-a dovedit, iată, chiar de la primul examen în fața autorității naționale cu competențe de control în activitățile cu impact asupra mediului, respectiv Garda Națională de Mediu, că Romprest se achită exemplar de obligațiile contractuale și legale care îi revin în calitate de operator delegat. Și ca, Autoritatea Administrației Publice Locale Sector 1, prin Primar, nu a respectat dispozițiile legale privind protecția mediului, fiind sancționată corespunzător”.

În aceeași manieră, instituțională, se va dovedi, în fața tuturor autorităților și instanțelor competente că Romprest are o conduită exemplară în raport cu partenerii săi, că respectă întocmai obligațiile contractuale și legale care îi reglementează activitatea.

Pentru cetățenii Sectorului 1, acesta este modul nostru de a vă dovedi respectul precum și responsabilitatea față de serviciul pe care îl prestăm în folosul dumneavoastră.

Pe această cale, angajații Companiei Romprest Service S.A. vă urează Sărbători Fericite!”