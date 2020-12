Comunicatul Romprest survine după ce Clotilde Armand i-a calificat pe cei de la firma de salubrizare ca fiind „mafia gunoaielor”. Evenimentul Zilei a scris pe larg despre scandalul dintre Clotilde Armand și Romprest.

După cum vedeți în imaginea de mai jos, Clotilde Armand a avut o ieșire nervoasă la adresa Romprest, la care conducerea firmei a răspuns cu un comunicat dur, dar și cu niște acte care vin în susținerea firmei.

Ce spune Romprest de scandalul cu Clotilde Armand

„Am dat dovada de responsablitate si am avut rabdare. Am ales neutralitatea, asa cum am ales, mereu, sa aplicam principiile corecte in conduita de afaceri. Pentru a nu fi acuzati si de parti-pris politic, pe langa restul acuzatiilor nefondate, tendentioase, care ni se aduc public in ultima perioada.

Acum, insa, suntem calificati drept „mafia gunoaielor” de catre Primarul ales al Sectorului 1. Din acest moment inainte, nu ne mai permitem tacerea, pentru ca nu dorim ca lipsa noastra de reactie publica sa fie catalogata drept admitere a acuzatiilor.

Am ales, deci, sa punem la dispozitia opiniei publice un prim document, dovada clara a disponibilitatii si transparentei de care Romprest a dat dovada fata de cei care administreaza astazi sectorul 1, de-a lungul timpului. Am stat la masa in repetate randuri. Stiti cine suntem si cunoasteti activitatea noastra, Doamna Primar, v-am explicat, cu toate cifrele pe masa.

Astazi, in ziua alegerilor parlamentare, suntem „mafia gunoaielor”?

Pe noi va rugam sa nu ne amestecati in politica, Doamna Primar.

Nu stim cum ar trebui sa va simtiti, in calitate de Primar, nu suntem alesi locali. Dar in calitate de om, alb sau nu, ar trebui sa va fie rusine, Doamna Primar!

Cei 3000 de angajati ai Companiei Romprest Service SA”

Pentru a vedea actele, vă invităm să accesați linkul AICI