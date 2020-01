Cristina i-a trimis un mesaj vocal pe Whatsapp unui prieten de-al său, președinteșe asociației Kola Kariola, Marius Chircă. Această înregistrare lamurește mai multe aspecte din ultimele zile ale Cristinei Țopescu.

Cel la care se face referire că ar fi „omul negru”, medicul veterinar Valentin Istrate, a intrat în direct la RomâniaTV afirmând că toate aceste evenimente s-au petrecut în luna noiembrie a anului trecut.

„Marius (n.n. – presedintele Kola Kariola), iartă-mă că te bat la cap, dar nu mai știu ce să fac! Ieri am făcut atac de panică, am reușit să mă pun pe picioare, să fac emisiunea. Azi dimineață am făcut din nou, mi-a trecut, acum iar m-a luat. Mi se încleștează maxilarele și nu pot să respir și nici nu sunt genul să chem salvarea. Nici nu vreau să chem, n-am cum, că cu atâția căței (n.n. – la ea acasă), cine dracu intră aici?! Sper să-mi revin, dar ăsta (n.n. – patronul unui adăpost de câini) mă omoară cu zile.

Deci ăsta e un nenorocit pur și simplu. Îți dai seama că a terminat cu cei de la DSV (n.n. – Direcția Sanitar Veterinară), dacă e adevărat. Și nu-mi dă nici măcar un mesaj. Nu știu ce se întâmplă cu Fetița (n.n. – unul dintre câinii ei) și mie îmi e acum rău, dar când îmi revin, îl ia mama dracului. Dacă ăsta își imaginează că eu sunt genul care doar plâng și mă resemnez, se înșală. Crede-mă! Dar nu știu ce să mai fac acum. Te rog din suflet, când termini treaba, dă-mi un semn. Merci! Merci, din suflet!”, este înregistrarea audio a Cristinei Țopescu.

RomâniaTV a prezentat o a doua înregistrare în care Cristina Țopescu se plângea de faptul că este șantajată de medicul veterinar Istrate, patronul unui adăpost de câini, are probleme de sănătate și a făcut mai multe atacuri de panică în ultima perioadă.

Istrate a declarat că și el are grijă de 1000 de câini: „Am și alți câini în curtea mea, dar îi țin la mine în curte, nu pe stradă, unde trec copii. Animalele de la Cristina Țopescu au fost găsite din nou pe stradă. Eu doar am avertizat-o că va fi sancționată”.

Flora Năstase, care o cunoșteau foarte bine pe Cristinei Țopescu este încă în stare de șoc și nu-i vine să creadă că prietena ei, pe care o știa de 40 de ani, s-a stins din viață într-un mod subit. Și ea a subliniat problemele pe care Cristina le-a avut în ultima perioadă cu hingherii.

