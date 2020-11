Cleopatra Stratan și Edward Sanda și-au făcut deja planurile pentru restul vieții. Întrucât cei doi se înțeleg extraordinar de bine, plănuiesc deja să se mute împreună în Capitală după ce ea își va termina studiile.

La început au negat povestea lor de dragoste și susțineau că sunt doar prieteni. Ulterior, Edward Sanda și Cleopatra Stratan au decis să nu se mai ascundă de ochii lumii și să recunoască faptul că formează un cuplu.

De atunci, cei doi nu ezită să-și arate iubirea în public și sunt nedezlipiți unul de celălalt. Recent, artista și-a sărbătorit majoratul și a avut parte de o surpriză de proporții. Edward a cerut-o în căsătorie, iar acum cei doi proaspăt logodnici au planuri mari.

Cleopatra îți ține fanii la curent cu tot ce se întâmplă în viața ei și deseori le răspunde curiozităților. Unul dintre ei a întrebat-o, recent, de ce nu locuiește cu logodnicul ei. Artista n-a stat pe gânduri și i-a dezvăluit fanului motivul.

„Pentru că deocamdată locuiesc la Chișinău, fiind elevă la liceu. După ce dau examenele, ne vom muta împreună la București. Dar când vine aici, la Chișinău, stăm amândoi”, a spus Cleopatra.

Cleopatra: „Nu-mi văd viața fără el. Este sufletul meu pereche”

Artista care îi calcă pe urme tatălui său a declarat că nu-și poate vedea viitorul fără Edward, lucru ce o încurajează să facă pasul cel mare.

„Ne-am dat seama, cu timpul, că noi chiar suntem făcuți unul pentru altul. Nu m-aș fi gândit niciodată că bărbatul vieții mele și omul cu care eu o să îmi petrec viața până la sfârșit este omul acela pe care eu l-am întâlnit și cu care am împărțit scena, acum șase ani. Asta e incredibil! Eu am rămas șocată când am realizat lucrul ăsta. (…) Noi am avut foarte multe lucruri în comun și foarte multe legături.

Eu n-am avut nicio relație până acum și am zis că dacă totuși o să am un bărbat în viața mea, vreau să fie primul și ultimul pe care eu o să îl iubesc, până în ultima secundă.

Prima dată, ce m-a cucerit la el, ce m-a atras foarte mult și m-a făcut să mă îndrăgostesc este felul în care se uita la mine. Era extraordinar, mă simțeam plină de viață, m-am simțit artistă. Mă face să cresc, să strălucesc, să vreau să cânt să compun, mă inspiră. E genul de bărbat, de iubit, pe care eu întotdeauna mi l-am dorit alături de mine”, a declarat Cleopatra Stratan, conform Cancan.