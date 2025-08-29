Actualitate Ciutacu, acuzații pentru Bolojan. Nu-l mai susține nimeni







Jurnalistul Victor Ciutacu a comentat tranziția lui Ilie Bolojan de la administrația locală la conducerea guvernului, spunând că rezultatele de până acum nu sunt convingătoare. Potrivit lui Ciutacu, experiența acumulată în Bihor nu pare să fie suficientă pentru a face față complexității deciziilor de la Palatul Victoria.

Ilie Bolojan, cunoscut pentru activitatea sa administrativă din Oradea, se confruntă în prezent cu provocările guvernării la nivel central. Ajuns în această funcție-cheie în Executiv, liderul liberal este din ce în ce mai criticat de politicienii care i se opun și de reprezentanții bugetarilor, vizați de reducerile de privilegii.

„Venit pe cai mari în București, cu aura marelui gospodar care a pus Oradea pe hartă, Ilie Bolojan confirmă vechea zicală cu născut talent și mort speranță. El a crezut că, dacă la Bihor i-a mers cu atitudinea de satrap în fața căruia nu suflă nimeni, același lucru se va întâmpla și la Palatul Victoria. Unde a venit direct de la Cotroceni, deci cu un plus de autoritate, credea el. Numai că țara asta, așa șchioapă cum pare ea, nu se guvernează ca un oraș cât două cartiere a capitalei”, a punctat Victor Ciutacu.

Victor Ciutacu subliniază că funcția de premier într-un guvern de coaliție, mai ales în perioade de criză, presupune un anumit nivel de pregătire și capacitate de gestionare a situațiilor complexe, pe care actualul premier nu le-ar avea.

Jurnalistul a criticat, de asemenea, acest stil de conducere rigid și autoritar, care, în opinia sa, ar fi generat tensiuni atât în rândul electoratului, cât și în interiorul partidului.

„N-are pic de habar de economie, nivelul lui de cunoaștere a realităților sociale nu depășește linia Salonta-Borș, iar comportamentul de căprar iritat că plantonul de noapte nu-i execută ordinele întocmai și la timp irită și generează adversitate. Atât din partea electoratului care și-a pus naiv speranțele-n el, cât și a propriilor colegi de partid. În esență, nu-l mai susține nimeni, nici partenerii de coaliție, nici formațiunea al cărei președinte s-a autoimpus cu japca, nici președintele care l-a propus”, spune Victor Ciutacu

Jurnalistul a afirmat că actualul prim-ministru își menține poziția în principal datorită contextului dificil prin care trece România. Potrivit acestuia, liderii politici evită să își asume conducerea executivului în această perioadă, din cauza riscului de a deveni ținta nemulțumirii publice.

„Îl ține în funcție doar criza năucitoare prin care trece România. Și are marele avantaj că nici un politician de vârf cu scaun la cap nu vrea să-și asume, la ora asta, perspectiva de a deveni cel mai înjurat și mai detestat om din țară. El, cu frustrările lui de provincial complexat, e singurul care e gata să ia fără să clipească cele mai oribile măsuri împotriva propriului popor doar pentru a rămâne în scaunul pufos de la Palatul Victoria (...).”, a mai arătat Victor Ciutacu.

Potrivit lui Ciutacu, această susținere ar fi condiționată strict de utilitatea sa în contextul politic actual, iar în momentul în care nu va mai corespunde intereselor celor care l-au susținut, va fi înlăturat fără ezitare.

„Pare un copil care rupe aripile muștelor pe care le-a prins și care se bucură de oroarea pe care o produce. Ce nu vrea el să priceapă e că va rămâne acolo sus fix cât e folositor. Și că, în clipa în care nu va mai fi nevoie de serviciile lui, va fi executat și ejectat ca o măsea stricată. De cine? Fix de ăia care l-au pus și l-au făcut să creadă că e mare.

Spre binele nostru, al tuturor, ar fi ideal ca lucrul ăsta să se întâmple cât mai repede. Din păcate, însă, mai e mult de distrus și nici măcar Ilie Bolojan nu e atât de rapid s-o facă și să se întoarcă în negura din care a fost scos pentru îndeplinirea infamei misiuni…” a concluzionat Victor Ciutacu, în exclusivitate pentru romaniatv.net.