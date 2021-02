Cîţu îi răspunde lui Ciolacu: „Tovarărul Ciolacu, când ai timp, dă-mi un telefon. Liderul Guvernului României a lansat aceste declaraţii după o deplasare de două zile la Bruxelles. În cadrul acestei vizite, Cîţu a vorbit cu mai-marii europeni despre mai multe teme importante.

Printre acestea s-a numărat şi bugetul pentru 2021, subiect adus în atenţia Comisiei Europene şi de Marcel Ciolacu, prin intermediul unor scrisori. Astfel, Cîţu i-a transmis liderului PSD că mai bine îl suna decât să se plângă la Bruxelles.

Cîţu îi răspunde lui Ciolacu după vizita la Bruxelles

„Am avut o întâlnire cu doamna comisar Adina Vălean, care mi-a dat o veste foarte bună, dar şi cu Dacian Cioloş. Au fost discuţii aplicate, nu doar de politeţe.

Am discutat despre lupta cu pandemia şi despre campania de vaccinare. Am fost felicitaţi pentru cum am pregătit campania de vaccinare.

În martie vom primi 2,4 milioane de doze de vaccin. Începând cu aprilie, lucrurile vor demara şi mai rapid. Rămânem la obiectivul de a avea vaccinată peste 70% din populaţia Uniunii Europene.

Am discutat şi despre procesul de producţie a vaccinului la nivel european. Consilierul meu, Victor Costache, discută despre asta cu oficialii europeni.

România a cerut sprijini pentru Republica Moldova

Am discutat şi despre eforturile pe care le face România pentru a sprijini Republica Moldova. Dacă noi nu facem nimic pentru a-i ajuta pe cei din jur să se vaccineze, nu vom rezolva nimic. UE va ajuta şi ţările din jur pentru a scăpa de pandemie.

Planul de redresare şi rezilienţă. Am prezentat stagiul în care ne aflăm. Discuţiile au avut două aspecte: este nevoie să treacă legislaţia prin Parlament pentru resurse proprii. Până atunci, Comisia Europeană nu poate să atragă obligaţiuni şi România nu poate aplica planul de redresare.

Am prezentat priorităţile legate de reforme. Reformă în domeniul pensiilor, salarizare, fiscalizare, domeniul Educaţiei…

România susţine obiectivele de climă ale UE, dar aceste eforturi trebuie să ţină cont de un context actual, în special de această conectare cu gaz a gospodăriilor.

Putem introduce asta atât timp cât reprezintă o tranziţie de la cum se încălzesc aceste gospodării la o energie verde.

Grup de lucru la Ministerul Transporturilor, pentru implementare

Doamna Vălean a creat un grup de lucru pentru a lucra cu Ministerul Transporturilor din România. Va lucra pentru a nu mai avea problemele din trecut. Trebuie să ne asigurăm că proiectele corespund criteriilor solicitate.

Bugetul României a fost a 3-a temă pe care am discutat-o. Noi am preluat o situaţie bugetară dezastruoasă în 2019. România a intrat în procedură de buget excesiv înaintea pandemiei din cauza acelor politici dezastruoase dintre 2017-2019. Am prezentat cifrele economice. Veţi vedea că ele sunt mult mai bune decât a estimat oricine.

Avem cifre pe creşterea venitului net, vom avea cifre şi pe creşterea economică. De aici pornim cu cifrele pentru anul viitor. Avem sprijin pentru acest buget, pentru estimările pe care le avem pentru următorii 4 ani.

Reforma în Justiţie, MCV şi Spaţiul Schengen

Despre reforma Justiţiei… Anul aceste este o prioritate pentru mine să îndeplinim cerinţele MCV. Am readus în discuţie aderarea la Zona Schengen.

Toţi interlocutorii, fără excepţie, au subliniat buna colaborare cu autorităţile române. Cam acestea au fost temele discutate la Comisia Europeană.

Discuţii despre buget… Am văzut în aceste două zile cât am fost plecat foarte multe discuţii. Interpretări eronate. Ne bazăm pe o realitate dură. Venim după 3 ani de guvernare PSD şi după un an de pandemie. În acest an de pandemie a trebuit să creştem cheltuielile în timp ce economia a stagnat sau a regresat.

Vreau să aloc mai multe resurse în acele sectoare unde avem venituri mai mari. Doar aşa putem susţine şi cheltuielile sociale. Nu sunt de acord să susţinem nenorocirile adoptate de PSD între 2017-2019. Cum aş putea să le adopt eu acum? Am fost împotriva lor, sunt împotriva lor şi acum. Prin acest buget reparăm dezmăţul făcut de PSD între 2017-2019.

Cîţu îi răspunde lui Ciolacu: „Tovarășul Ciolacu, când ai timp, dă-mi un telefon.”

Ipocrizia lui Ciolacu şi a celor de la PSD… Ei tot reclamă acest buget la Comisia Europeană. Eu aş prefera de la tovarăşul Ciolacu să mă sune… Îmi luam eu o zi două din viaţă, şi îi explicam cum e cu bugetul, în loc să trimită scrisori la Comisia Europeană. Deci, tovarărul Ciolacu, când ai timp, dă-mi un telefon.

Am văzut o cerere mai mare pentru subvenţii decât pentru investiţii. Aşa ceva eu nu accept. Şi am văzut asta de la unii colegi din Coaliţie. Toţi miniştrii au vrut mai mulţi bani faţă de anii precedenţi Am avut doar câteva excepţii. Avem bugete mai mari faţă de anii trecuţi, dar acum vin şi aşteptările mele. Este vorba despre eficienţă.

La jumătatea anului vom face evaluarea în ceea ce priveşte execuţia bugetară. Am mai văzut acest film, că ne batem pentru bani mai mulţi şi la jumătatea anului execuţia bugetară e dezastruoasă. La jumătatea anului vom discuta cu mandatele pe masă. Vreau să văd performanaţă şi reformă şi la companiile de stat”, declarat Florin Cîţu.

