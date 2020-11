Institutul Național de Statistică a dat publicității o serie de date conform cărora Produsul Intern Brut a fost mai mare, în termeni reali, cu 5,6%, în trimestrul III, comparativ cu trimestrul anterior. Ministrul Finanțelor Publice, Florin Cîțu s-a declarat mulțumit de această situație, arătând că datele INS confirmă estimările sale din trecut, conform cărora economia României își va reveni în „V” și va înregistra o creștere începând cu trimestrul trei al acestui an. Florin Cîțu a ținut să facă aceste precizări într-o postare pe contul său de Facebook.

„Date oficiale – revenire în V a economiei! În trimestrul III economia a crescut cu 5,6%. Am spus din primul moment că economia îşi revine din trimestrul III şi acum datele confirmă. Astăzi avem confirmarea că Guvernul PNL a administrat foarte bine economia în cea mai dificilă perioadă din ultima sută de ani”, a arătat ministrul Finanțelor în postarea de pe Facebook.

Ministrul liberal a dat vina pe opoziția PSD pentru că această creștere a economiei României, constatată de INS nu a fost mai mare.

„Rezultatele ar fi fost mult mai bune dacă nu exista majoritatea toxică PSD-istă în Parlamentul României. Mulţumim tuturor românilor pentru că am fost o echipă în acest an dificil. Nu ne oprim aici. 2021 o să fie un an foarte bun pentru români, cu o guvernare de dreapta, liberal”, a mai scris Florin Cîțu.

Ce spune Institutul Național de Statistică

Institutul Național de Statistică a dat publicității o serie de date conform cărora Produsul Intern Brut (PIB) a fost mai mare, în termeni reali, cu 5,6%, în trimestrul III, comparativ cu trimestrul anterior. Pe serie ajustată sezonier, în trimestrul III 2020, comparativ cu trimestrul anterior, PIB a crescut cu 5,6%.

Faţă de acelaşi trimestru din anul 2019, Produsul Intern Brut a înregistrat o scădere cu 6,0%. În perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2020, comparativ cu perioada corespunzătoare din anul 2019, Produsul Intern Brut a scăzut cu 4,6%.

„Ca urmare a revizuirii seriei brute prin includerea estimării Produsului Intern Brut pentru trimestrul III 2020 în seria trimestrială, seria ajustată sezonier a fost recalculată, fiind înregistrate modificări ale indicilor de volum comparativ cu a doua variantă provizorie a Produsului Intern Brut pentru trimestrul II 2020, publicată în comunicatul de presă nr. 364 din 9 octombrie 2020. Astfel, rezultatele trimestrului II 2020, comparativ cu trimestrul precedent, au fost revizuite de la 88,1% la 87,8%”, se arată într-un comunicat de presă al Institutului Național de Statistică.

Conform sursei citate, seriile ajustate sezonier se recalculează trimestrial ca urmare a modificării modelelor adoptate, a numărului de regresori folosiţi, a modificării seriilor brute şi a numărului de observaţii disponibile.