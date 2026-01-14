Ciprian Ciucu: Apa caldă va fi limitată în mai multe blocuri, situația poate dura săptămâni

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat că avaria de la CET Sud este cauzată de tehnologia veche a centralei. Compensarea cu agent termic furnizat de CET Vest permite doar obținerea unei ape călduțe, din cauza distanței mari pe care aceasta trebuie să o parcurgă.

„Cazanul cu apă fierbinte care ar compensa ce livrează ELCEN ar pune în pericol toată instalația și agentul termic s-ar putea opri în București pe o arie mult mai largă. Apa de adaos, foarte dură, afectează instalația cazanului și poate provoca accidente de muncă. CET-urile au tehnologie din anii '60. Singurul modernizat este CET Vest. Se împinge acum în rețea mai mult agent termic dinspre Vest. Apa este călâie”, a spus Ciprian Ciucu la Digi24.

Primarul a explicat că pentru prima dată în acest an nu s-a pus în funcțiune un șir de pompe pentru a evita acumularea de rugină și mizerie în conducte, care ar fi putut provoca avarii:

„Voi avea mai multe întâlniri cu ELCEN, luni va fi una. Ministerul Energiei a alocat bani prin fondul de modernizare ca aceste CET-uri să fie retehnologizate, iar noi, Primăria Capitalei, vom continua să înlocuim rețelele, rețeaua primară în special”.

Întrebat dacă situația actuală se va menține pe tot parcursul iernii, Ciucu a spus: „Să sperăm că nu. Am cerut ca la fiecare două-trei zile Termoenergetica să se optimizeze cu ELCEN și să se găsească soluții de optimizare. E maximum ce se poate face în acest moment”.

Primarul a precizat că lipsa unui sistem centralizat, în care producătorul agentului termic nu aparține Primăriei, generează pierderi financiare între Termoenergetica și ELCEN.

„Caut împreună cu premierul Ilie Bolojan o soluție de a prelua ELCEN la Primăria Capitalei. Partea bună este că Guvernul deja a alocat sume importante pentru retehnologizarea acestor sisteme de producție”, a adăugat Ciucu.

Întrebat despre fostul primar Nicușor Dan, Ciucu a spus că nu vede vreo vină din partea acestuia: „Nici el nu este omnipotent. Într-un astfel de megasistem, trebuie să intervii cu 2-3% în fiecare an. În timpul mandatului său s-a ajuns la 30% înlocuire a rețelei primare, care înseamnă 1.000 de kilometri. Ne propunem să ajungem la 70% în 10 ani”.

Luni, primarul s-a întâlnit cu ministrul Energiei, Bogdan Ivan, pentru a discuta soluții de îmbunătățire a furnizării căldurii și apei calde. Începând de luni seara, debitele centralele CET Vest și CET Grozăvești au fost suplimentate.

La sfârșitul săptămânii trecute, furnizarea agentului termic era deficitară în 38% dintre imobilele din Capitală, aproximativ 3.500 de blocuri. Cele mai afectate sunt sectoarele 2 și 3, cu 1.300 de blocuri în Sectorul 2 și aproape 2.000 în Sectorul 3. Alte aproximativ 150 de blocuri din Sectorul 4 și 30 din Sectorul 5 au înregistrat probleme similare.