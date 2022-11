Cinism fără margini al comandanților armatei ruse. Cum păcălesc familiile soldaților că aceștia mai sunt în viață

Chris Owen, cunoscut analist militar și istoric britanic, a reușit să reconstituie ce s-a întâmplat cu unele batalioane rusești care au fost trimise pe frontul din Ucraina. A descoperit că unele dintre acestea au fost decimate din primele zile de luptă, dar că autoritățile din Rusia încercau să convingă familiile soldaților că aceștia sunt în viață și chiar sunt aproape de victorie.

Chris Owen a adunat mai multe informații și declarații ale unor soldați și a reconstituit traseul a două batalioane militare formate din voluntari de religie musulmară, proveniți din republica Bașkiria, aflată în sud-vestul Rusiei. Acestea au fost dislocate pe front în luna august, în zona Herson. Au fost practic decimate în doar câteva zile de contraofensiva armatei ucrainene.

Majoritatea soldaților au fost uciși sau răniți, iar o mică parte au reușit să fugă. Autoritățile militare din Rusia au încercat însă să mențină iluzia că soldații se descurcă bine pe front. Am postat imagini mai vechi cu aceștia și au anunțat să militarii au moralul ridicat și se apropie de victorie. Rudele lor însă au început să suspecteze că ceva nu este în regulă după ce au încercat să ia legătura cu soldații săptămâni la rând.

10/ Perhaps in an attempt to refute these claims, the Baskhir authorities published a report with posed photos in late September, claiming that everything was fine.

