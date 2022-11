Război în Ucraina, ziua 259. Trupele ucrainene fac progrese în Luhansk. SUA va oferi sprijin Ucrainei indiferent de rezultatul alegerilor

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a înregistrat la Rada Supremă proiecte de lege prin care aprobă decretele sale privind extinderea legii marțiale și desfășurarea mobilizării generale. Liderul de la Kiev a semnat pentru prima dată aceste decrete odată cu declanșarea războiului pe 24 februarie. Ulterior, el a extins de trei ori legea marțială și termenii de mobilizare. Parlamentul ucrainean a aprobat decretele președintelui. Ultima dată aceste termene au fost prelungite de pe 15 august, cu 90 de zile, până pe 23 noiembrie.

În acest timp, forțele armate ucrainene susțin că fac progrese în Luhansk. Serhi Haidai, șeful administrației militare a regiunii Luhansk, a declarat la televiziunea ucraineană că armata avansează. Cu toate acestea, „trebuie să ținem cont că există anumite specificități ale regiunii Luhansk: trupele de ocupație ruse au reușit să aducă un număr imens de rezerve, au reușit să construiască structuri defensive, au minat o zonă foarte mare, așa că avansul este destul de precaut”.

Ajutorul din partea Statelor Unite pentru Ucraina va fi „neclintit și de neclintit”, a afirmat un oficial american din Departamentul de Stat. Declarația lui a venit în contextul alegerilor intermediare din SUA. În plus, el susține că acest lucru se va întâmpla indiferent de rezultatele alegerilor.

„Am avut… anumite voci din Congres care au oferit alte puncte de vedere, dar Congresul reprezintă multe, multe opinii diferite și cred că am văzut că marea majoritate a membrilor Congresului, republicani și democrați, au fost clari în legătură cu sprijinul lor, cu sprijinul nostru de durată pentru Ucraina”, declarat secretarul de stat adjunct pentru Biroul pentru Afaceri Europene și Eurasiatice, Karen Donfried.

Cu toate acestea, grupurile pro-Kremlin din Rusia speră că republicanii să câștige controlul asupra Congresului. Dacă Partidul Republican ar câștiga, rușii cred că demersul președintelui democrat Joe Biden de a obține aprobarea pachetelor de ajutor militar pentru Ucraina ar fi îngreunat.

În același timp, locuitorii Kievului au declarat că o negociere cu Rusia este posibilă doar după ce Moscova va pune capăt invaziei. Cu toate acestea, oficialii americani au îndemnat Ucraina să se așeze la masa negocierilor diplomatice cu Rusia. SUA a transmis acest lucru deoarece nu este prevăzut un final al războiului. De asemenea, niciuna dintre țări nu este dispusă să înceapă discuții pentru încetarea focului.

Propagandiștii ruși sunt din ce în ce mai sceptici în ceea ce privește o victorie a Moscovei în războiul cu Ucraina. În timpul unei emisiuni de la postul Rossiya-1, un corespondent militar a precizat cam cât de mult înaintează trupele ruse. „Ca să citez un prieten, un lunetist, care pentru multe luni a fost în Mariinka, care e lângă Donețk, Avdiivka, Pisky, «Avansăm cu trei centimetri pe zi»”.

Russian state TV presenter Olga Skabeyeva: Go on, please tell us about all the villages we’re about to take!

War correspondent Dmitry Steshin: Olga, we’re advancing 3cm a day… pic.twitter.com/avjOlbOnQc

— Francis Scarr (@francis_scarr) November 8, 2022