Cine sunt românii care luptă pentru Vladimir Putin. Mercenarii misterioși, înrolați sub steagul Rusiei

Evgheni Prigojin se laudă cu un număr „uriaș” de mercenari proveniți din țările europene care ar fi ales să lupte în compania Wagner. El a afirmat că numeroși cetățeni europeni s-au înrolat în compania sa, în centrele de recrutare din Cehia. Totodată, a mulțumit celor care ar lupta în gruparea paramilitară. Oligarhul rus a făcut aceste declarații pe un canal de știri ceh, de pe Telegram, numit „neCT24”. El a făcut o serie de comentarii referitoare la un reportaj difuzat de un post de televiziune local despre centrele de recrutare Wagner din această țară.

„Da, într-adevăr, avem un număr uriaș de centre de recrutare în Republica Cehă. În general, vreau să notez că cetățenii Republicii Cehe luptă perfect în rândurile grupului Wagner. Și sunt foarte mândri că sunt singurii dintre acei europeni care muncesc cu armele în mână pentru a proteja interesele Federației Ruse”, a afirmat Prigojin.

În acest context, liderul grupării Wagner le-a mulțumit tuturor cetățenilor din Europa care s-au înrolat în gruparea sa de mercenari. Iar între aceștia i-a nominalizat și pe români.

„Noi le mulțumim de asemenea britanicilor, francezilor, polonezilor și românilor. Le suntem în mod special recunoscători celor care trăiesc în foste republici ale URSS – estonilor și letonilor”, a adăugat el într-o aparentă contradicție față de afirmația anterioară.

Evgheni Prigojin a lăudat cetățenii cehi care s-au înrolat în compania Wagner, spunând că aceștia formează coloana vertebrală a mai multor unități implicate în război. Mai mult, a spus el, în cadrul armatei sale private ar funcționa chiar și un batalion format din luptători cehi, numit „Švejk”, după numele personajul din cunoscutul roman satiric „Peripețiile bravului soldat Švejk” al autorului Jaroslav Hašek.

„Vreau să subliniez încă o dată că cehii sunt cu adevărat coloana vertebrală a unor unități Wagner”, a mai spus Evgheni Prigojin.

Experții militari privesc cu reținere aceste afirmații, dat fiind că Telegram este considerat unul dintre cele mai populare canale de răspândire a dezinformărilor provenite din Rusia. Există suspiciuni, chiar, că această platformă ar fi controlată de Serviciul Federal de Securitate al Rusiei care dirijează anumite tipuri de informații conform intereselor dictate de Kremlin.

Prigozhyn, answering a question from an obscure „Czech” TG channel, claims there’s a „huge number” of Wagner recruitment centres in the Republic, and Czechs are the backbone of some Wagner units, and that there are many other Europeans fighting in his PMChttps://t.co/CNTtqh21Y2 pic.twitter.com/dbe15v088q

— Dmitri (@wartranslated) October 25, 2022