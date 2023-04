Cine este Valentin Andrieș, tânărul nevăzător care i-a impresionat pe jurații de la „Chefi la cuțite”. Povestea de viață impresionantă a concurentului

Valentin Andrieș a venit însoțit de câinele său la emisiunea „Chefi la cuțite”. Concurentul are o poveste de viață care i-a impresionat pe cei trei jurați. El a aflat la vârsta de șapte ani că suferă de rinopatie pigmentară. La vârsta de 22 de ani tânărul nu mai putea să citească deloc. El a mărturisit că în acest moment reușește să vadă doar 10% și din acest motiv este însoțit mereu de câinele său.

Valentin a pregătit pentru cei trei chefi un preparat tradițional. Este vorba de salată de vinete cu maioneză de casă. Concurentul s-a prezentat în fața juraților alături de cățelușa Brady. Acesta le-a povestit lui Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu că mama sa a fost cea care a observat că întâmpină dificultăți, mai ales, pe întuneric.

„M-a dus la mai multe instituții, de la psiholog, la preot, la mai multe lucruri ca să își dea seama ce am. (…) A aflat, într-un final, că am Rinopatie pigmentară (…) Odată ce am ajuns pe la vârsta de 21 – 22 de ani, țin minte că eram primul an de facultate când la sfârșitul anului nu mai puteam să văd de pe hârtie”, a mărturisit concurentul.

Ce gest a făcut Cătălin Scărlătescu pentru Valentin Andrieș

Valentin Andrieș a primit din partea celor trei chefi un cuțit special pentru „prieteni”. Scărlătescu a fost cel care a mers la concurent și i-a înmânat acest cuțit. Tânărul a fost foarte fericit de gestul pe care chefii l-au făcut. „Dragul meu, acesta este un cuțit pentru prieteni. Îți multumi pentru că ai venit să gătești pentru noi”, i-a spus. Valentin a mărturisit că nu se aștepta să vorbească atât de mult timp cu jurații și că a fost surprins plăcut de aceștia.

„Nu mă așteptam să fie atât de caterincă, să stăm de vorbă atât de mult timp. A fost smecher. Văd maxim 10% așa că habar n-am cum arătați, dar mi-a spus lumea tot felul de păreri. Abia aștept să îmi fac și eu lumea. Despre dumneavoastră, domnule Scărlătescu, se spune că ați venit de undeva de jos de tot aici, ca să ne faceți nouă viața urâtă, nu știu exact de ce” a mai spus Valentin.