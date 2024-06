Biroul Electoral obligat să renumere voturile la europarlamentare. Cine va pierde, cine va câștiga

Biroul Electoral Central a fost obligat, prin hotărâre judecătorească să reia numărătoarea voturilor la europarlamentare. Decizia a fost pronunțată de Curtea de Apel București la solicitarea REPER, partidul lui Dacian Cioloș.

Judecătorii Curții de Apel București au anulat mai multe decizii ale Biroului Electoral Central referitoare la alegerile europarlamentare. Instanța a admis solicitările formulate în numele partidului condus de Dacian Cioloș.

Alegerile din 9 iunie au fost contestate de mai mulți candidați care au acuzat posibile fraude. Cu toate acestea BEC a decis să respingă aproape toate contestațiile formulate de nemulțumiți. În acest context, unii s-au adresat instanțelor, așa cum au făcut și cei de la REPER,

Reprezentanții partidului condus de Dacian Cioloș au acuzat o serie de nereguli și au cerut renumărarea voturilor în mai multe secții. Contestațiile respinse de Biroul Electoral, au fost admise de instanță. Curtea de Apel București a anulat mai multe decizii ale BEC.

Judecătorii au obligat Biroul Electoral Central să soluţioneze cererile de renumărare a voturilor pentru alegerile europarlamentare, conform cererii formulate în numele REPER. Procesul a fost inițiat de deputații Oana Cambera și Andrei Lupu, cu sprijinul avocatului Dragoș Popa.

Reprezentanții REPER au acuzat mai multe nereguli în procesul de numărare a voturilor. Potrivit reprezentanților partidului, Biroul Electoral Central nu a respectat votul exprimat de alegătorii români. De aceea a fost nevoie de o decizie a justiției prin care acest lucru să se întâmple.

„Am recâștigat astăzi (vineri - n.r.) în instanță un pilon al democrației: dreptul de a fi respectat votul oamenilor. În ultimele săptămâni, am primit peste 250 de sesizări din județe și secții diferite, foarte multe persoane care și-au făcut public votul, pentru că nu îl găseau pe procesul-verbal al secțiilor unde au votat”, a declarat deputata de Ilfov Oana Cambera.

Reprezentatul REPER a dat exemple de secții de votare în care au apărut suspiciuni ignorate de Biroul Electoral Central. În opinia Oanei Cambera, instanța a făcut dreptate celor care au votat și a anulat deciziile abuzive ale Biroului.

Partidul condus de Dacian Cioloș nu a reușit să facă cele 5 procente necesare trecerii pragului electoral. Drept urmare, nu a reușit să trimită în Parlamentul European nici un reprezentant. În acest context a decis să atace în instanță mai multe decizii emise de Biroul Electoral Central pe care le consideră abuzive.

Potrivit REPER, mai multe nereguli la vot au fost înregistrate în București, dar și în județele Arad, Argeş, Botoşani, Brăila, Brașov, Buzău, Călăraşi, Cluj, Dâmbovița, Dolj, Galați, Iaşi, Ilfov, Mureş, Neamţ, Olt, Prahova, Suceava, Teleorman și Vâlcea.

După decizia instanței, reprezentanții REPER sunt de părere că renumărarea ar putea avea un efect direct asupra rezultatului alegerilor europarlamentare. Deputatul Andrei Lupu consideră că organizatorii alegerilor vor avea multe de explicat dacă la renumărare vor fi descoperite zeci sau sute de voturi care nu au fost luae în considerare.

„Astăzi, am reuşit să punem frână încă o dată abuzurilor tuturor celor numiţi să mimeze munca şi democraţia. În acest moment, mai multe secţii din ţară vor trebui să renumere voturile oamenilor şi să-l respecte. Vor fi multe lucruri de explicat dacă de la zero ajungi la câteva zeci de voturi sau sute de voturi şi va trebui să ne lămurim dacă acestea pot fi încadrate la erori umane sau rea-credinţă. Cu sprijinul domnului avocat Dragoş Popa, putem spune că astăzi am făcut un pas în respectarea opţiunii oamenilor”, a declarat deputatul Andrei Lupu.